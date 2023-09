Rapinano turista con pistola finta, tre giovani denunciati. Due sono minorenni

Tre giovani, due diciassettenni di Prato e un ventiduenne di Pistoia hanno minacciato un turista messicano di 29 anni con una pistola, cercando di costringerlo a consegnare il suo cellulare a Firenze, in via de Benci nel quartiere Santa Croce. L'arma si è rivelata essere in un secondo momento a salve.

Il turista messicano ha segnalato l'incidente a una volante di polizia, indicando i presunti aggressori che erano ancora nelle vicinanze. La polizia ha quindi perquisito i tre sospettati, ma non ha trovato né l'arma né il cellulare. Successivamente, la pistola è stata rinvenuta sotto un'auto parcheggiata e sequestrata.

I tre giovani sono stati portati in questura per l'identificazione. Durante il processo di identificazione, i due minorenni avrebbero insultato e spintonato gli agenti, il che ha portato anche a loro denunce per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Inoltre, i tre giovani sono stati denunciati per concorso in rapina a causa del tentativo di rubare il cellulare al turista messicano usando la pistola a salve.