Svelata la stagione congiunta dei Teatri della Valdelsa: prosa, musica concertistica, teatro civile con grandi nomi nel cartellone

Un ricco cartellone con 30 appuntamenti tra teatro, musica e spettacoli fuori abbonamento. I Teatri della Valdelsa – Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, Teatro Boccaccio di Certaldo e Politeama di Poggibonsi – svelano tutti gli appuntamenti della stagione teatrale e di quella concertistica del 2023/2024.

Oltre 1600 posti distribuiti su tre Comuni con appuntamenti tra prosa, musica e fuori abbonamento con tanti nomi conosciuti al grande pubblico sia per il teatro che per il cinema e il piccolo schermo che porteranno sul palco dei teatri la commedia, il dramma, ma anche la musica, il teatro contemporaneo e il teatro ragazzi. Una proposta variegata e di qualità, pensata per pubblici di tutte le età e per tutti i gusti.

“La proposta congiunta, varia e articolata, è mirata a soddisfare i gusti di pubblici diversi: commedia, dramma, musica, teatro civile, teatro contemporaneo e molto altro si alterneranno sul palcoscenico della Valdelsa - sottolineano - Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo, Alessandro Donati, Sindaco di Colle di Val d’Elsa e David Bussagli, Sindaco di Poggibonsi. - Grazie al percorso fatto da tre amministrazioni, ormai diversi anni fa, possiamo proporre anche quest'anno un progetto culturale comune in grado di abbattere i confini comunali e condividere risorse, idee e competenze. La nostra comunità, anche negli anni più difficili, ha sempre risposto con entusiasmo, dimostrando interesse e affetto verso il teatro, e siamo sicuri che anche stavolta non sarà da meno”.

IL PROGRAMMA A Colle di Val d’Elsa sono otto gli spettacoli in abbonamento. In linea con la tradizione consolidata del Teatro del Popolo, vanno in scena commedie di grande qualità, alternando temi importanti e momenti di leggerezza e di divertimento. Tra questi c’è “Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d'agosto” (11 novembre), un classico del cinema anni ’70 proposto a teatro da Marcello Cotugno. Nel programma troviamo poi “L’avaro immaginario” (21 novembre), che ci conduce fra le commedie di Molière e dei De Filippo. Nel periodo natalizio è in programma il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie” (20 dicembre). Inoltre, in scena ci sarà “Forte e Chiara” (25 gennaio), il racconto umano di Chiara Francini che ci propone riflessioni personali e sfumature sull’essere donne oggi e non solo. A seguire “Una giornata qualunque” (5 febbraio) con Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch, scritto da Dario Fo e Franca Rame, e “Ragazzi irresistibili” (26 febbraio), commedia di Neil Simon con Umberto Orsini e Franco Branciaroli come protagonisti. In prossimità della giornata internazionale della donna, arriva Ambra Angiolini con “Oliva Danaro” (12 marzo), la storia vera di una quindicenne degli anni ‘60 che, dopo aver subito violenza, rifiuta il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Infine, chiude la stagione colligiana “Bloccati dalla neve” (10 aprile), con Enzo Iachetti e Vittoria Belvedere. Tra i fuori abbonamento “La milonga del Fùtbol” con Federico Buffa, il giornalista che ha reinventato lo storytelling sportivo e che porta in scena un viaggio tra tre personaggi che hanno segnato la storia del calcio: Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi (3 aprile); e I magnifici tre, omaggio a Morricone, Rota e Piovani con Silvia Dolfi (28 ottobre).

A Poggibonsi sono sette gli spettacoli in abbonamento e tre fuori abbonamento, in cui attrici e attori di chiara fama e di riconosciuto talento portano in scena temi eterogenei con registri e modalità diverse: la grande letteratura di Gogol e Kafka con “L’ispettore generale” (23 gennaio) con Rocco Papaleo e quella contemporanea di Fabio Genovesi “Il calamaro gigante” (5 aprile) con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, due omaggi a grandi artisti della tradizione musicale italiana, come gli indimenticabili Enzo Jannacci con “Ci vuole orecchio” (11 gennaio) con Elio e il Quartetto Cetra con “Cetra…una volta” (19 ottobre) con Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi, la genitorialità in chiave ironica con “Tre uomini e una culla” (7 novembre) con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana, dall’omonimo film, e in chiave intimistica e tragica con lo spettacolo “La madre” (19 febbraio) con Lunetta Savino, dal testo del drammaturgo Florian Zeller. In abbonamento anche “Stupida show” (13 febbraio) con Paola Minaccioni. Fuori abbonamento “Le donne di Malamore” (23 novembre), uno spettacolo dedicato alla sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne con il contributo dei Comuni dell’Altavaldelsa e del CPO e Una relazione per l’accademia (21 marzo) con Tommaso Ragno. Imperdibile, tra i fuori abbonamento, Hamelin, della Factory Compagnia Transadriatica, uno spettacolo della XXVIII edizione di Teatro a Merenda, la storica rassegna per famiglie e bambini a cura dell’Associazione Timbre (16 marzo). Per la stagione concertistica torna la musica classica dell’Orchestra della Toscana con quattro concerti, tra cui l’immancabile Concerto di Natale (19 dicembre) in cui l’ORT sarà diretta da Diego Ceretta, con Erica Piccotti al violoncello e ospiti internazionali d’eccezione come il duo Igudesman & Joo (12 febbraio), Diego Ceretta Direttore e Lera Auerbach al pianoforte (5 marzo) e Umberto Clerici Direttore e Marc Bouchkov violino (8 aprile).

A Certaldo sono previsti cinque spettacoli caratterizzati principalmente da ironia e leggerezza ma anche dalla capacità di riflettere su temi come il lavoro, la fede, l'altruismo, la parità di diritti. La stagione nella città di Boccaccio inizia con Antonio Cornacchione (16 novembre) con “D.E.O. Ex Macchina” che riporta, con tono sagace e pungente e qualche libertà narrativa, la storia della Divisione Elettronica Olivetti. A dicembre va in scena "L'asino e il bue” (11 dicembre) di e con Ascanio Celestini, accompagnato dal musicista Gianluca Casadei, che immagina la vita di San Francesco oggi. Il primo spettacolo del nuovo anno a Certaldo è invece "Lettura clandestina" (18 gennaio), che restituisce alcuni tra gli articoli che Ennio Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio con Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Sul palco del Boccaccio è poi la volta di Katia Beni e Benedetta Giuntini in "Diritti o rovesci ma pari!" (29 febbraio), una spumeggiante commedia che unisce comicità e riflessioni semiserie sugli stereotipi di genere. Infine c'è "Secondo lei" (13 marzo), scritto e diretto da Caterina Guzzanti, protagonista insieme a Federico Vigorito di una coppia in balia di tabù e imposizioni che ne condizionano gioia e comunicazione.

Le formule di abbonamento sono nove e offrono vantaggi a chi sottoscrive abbonamenti plurimi o integrati. Sono previsti un unico turno al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Teatro Politeama (7 spettacoli) e al Teatro Boccaccio (5 spettacoli), la formula “ORO” che comprende il turno unico del Teatro Politeama ed il turno unico del Teatro del Popolo, la formula “Di Teatro in Teatro” che agevola gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento o acquistare biglietti, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama (4 concerti) e gli abbonamenti a “turno libero” di 5 o 7 spettacoli per cui sarà obbligatorio scegliere almeno uno spettacolo in ognuna delle tre strutture teatrali.

Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Numerosi gli sconti, le collaborazioni e convenzioni. Proseguiranno, nei giorni degli spettacoli, le proposte del Comitato Risto&Bar di Colle, del Piattoteatro nei locali del centro di Poggibonsi per gli spettacoli al Politeama e nei locali del centro di Certaldo per gli spettacoli del Boccaccio. Tutti gli abbonati avranno sconti particolari nelle librerie convenzionate e nei negozi dei centri commerciali naturali Associazione Via Maestra (Politeama Card) e ConCertaldo. Una convenzione anche con l’U.S. Poggibonsi e l’A.s.d. Olimpia Colligiana.

Abbonamenti e biglietti. Coloro che erano abbonati alla stagione 22/23, potranno riconfermare la propria poltrona da mercoledì 20 a lunedì 25 settembre. I giorni dedicati alle variazioni turno/posto e estensioni al turno Oro sono martedì 26 e mercoledì 27 settembre. I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da giovedì 28 settembre a lunedì 2 ottobre mentre quelli a “turno libero” saranno disponibili da martedì 3 ottobre a venerdì 6 ottobre. La vendita dei singoli biglietti inizierà sabato 7 ottobre e saranno disponibili anche on line sui siti dei teatri.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze e Chiantibanca.

Informazioni: Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa 0577 921105, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18, 0577 912253 www.teatrodelpopolo.it, Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info, Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it.

