Terremoto Marradi, gravi danni a Palazzuolo sul Senio: colpiti palestra, asilo e chiesa

Gravi danni a Palazzuolo sul Senio dopo il sisma che ha colpito la Romagna Toscana con epicentro a Marradi e magnitudo 4.8. I danni includono la chiusura parziale della chiesa parrocchiale, dell'asilo del paese e della palestra della scuola. Numerosi edifici privati hanno riportato lesioni, con alcune decine di segnalazioni arrivate al Comune e alla protezione civile.

Il sindaco Gian Piero Moschetti ha dichiarato che nell'area principale del paese ci sono danni significativi all'asilo e alla palestra della scuola, mentre nella chiesa sono state chiuse alcune parti come il loggiato davanti e le cappelle laterali. Inoltre, la pieve romanica di San Giovanni Battista a Misileo, situata a soli 4 km dal confine con la Romagna, ha subito danni pesanti con il movimento delle volte a volta, causando la sua chiusura.

Il sindaco ha espresso preoccupazione per il fatto che il terremoto ha colpito i luoghi di aggregazione sociale, come la palestra, l'asilo e la chiesa. Questi danni complicano la vita sociale della comunità e richiederanno verifiche tecniche per determinare la loro agibilità. Il sindaco ha sottolineato che la comunità montana aveva appena iniziato a riprendersi dagli effetti di un'alluvione precedente, che aveva danneggiato strutture private ed economiche, ma ora deve affrontare anche i danni al tessuto sociale del territorio a causa del terremoto. La situazione della scuola rimarrà incerta fino a quando saranno completate le verifiche tecniche.