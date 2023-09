Uomo con trauma cranico trovato morto in un fosso in Versilia: si indaga

Il corpo di un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita in un fosso a Frati, via Colletto Santucci, nel comune di Camaiore. Il corpo presentava evidenti segni di trauma cranico. I soccorsi sono stati chiamati alle 18, ma le indicazioni fornite erano confuse. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno confermato il decesso dell'uomo. Attualmente, le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare le circostanze della sua morte. Sul luogo dell'incidente sono presenti i carabinieri e la polizia municipale. Inoltre, sono intervenuti l'automedica Est e l'ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore.