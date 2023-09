Con la droga a Montaione, con il taglierino a Castelfiorentino: in carcere 37enne

Un 37enne albanese residente a Certaldo, regolare in Italia ma con precedenti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della locale stazione per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta proprio dai militari e supportata dalla procura fiorentina.

L'uomo già a maggio scorso era stato arrestato dai carabinieri di Montaione con mezzo kg di marijuana ed era stato sottoposto all'obbligo di dimora a Certaldo. Aveva però violato continuamente queste prescrizioni e così ieri è scattato l'arresto.

Nel recente passato invece l'uomo era stato denunciato dai carabinieri di Castelfiorentino perché trovato alla stazione ferroviaria con un taglierino, nonostante avesse il foglio di via obbligatorio dal territorio castellano.