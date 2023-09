Saranno dismesse quasi 130 cabine telefoniche tra Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio

Se per caso Clark Kent nel 2023 vivesse tra l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio - o più in generale in Italia - e avesse bisogno di trasformarsi in Superman, avrebbe seria difficoltà a trovare una cabina telefonica per diventare supereroe. Legate a vecchi ricordi, le cabine sono ormai parte del passato: le usano in pochissimi, le useranno ancora meno persone. Stanno infatti per essere smantellate tutte.

Il gabbiottino rosso e grigio, un'icona per tantissime persone in Italia, non servono più. Lo ha deciso l'Agcom, non è più necessario continuare a garantire le postazioni telefoniche pubbliche su territorio nazionale. La delibera, datata maggio 2023, è attuata in questo periodo. Rimarranno nei luoghi cosiddetti di "rilevanza sociale" come carceri o ospedali, così come nei rifugi di montagna dove non c'è adeguata copertura mobile.

In Toscana sono circa mille. Tra Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio sono 129 le cabine a cui dire addio, sarà capitato a tanti di passare davanti a un esemplare e leggere la scritta "Questa postazione sarà dismessa". Non c'è una tempistica precisa per la dismissione, varia per i diversi territori.

Vediamo quante sono nel dettaglio. In tutto l'Empolese Valdelsa le cabine telefoniche sono 97: come abbiamo visto il territorio comunale di Empoli ne ha 42, Montaione 5, Fucecchio 10, Gambassi Terme 1, Montelupo Fiorentino 5, Vinci 5, Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 7, Certaldo 8, Cerreto Guidi 3, Montespertoli 10. Nella Zona del Cuoio le cabine sono 32: a Castelfranco di Sotto 7, Santa Croce sull'Arno 4, Montopoli in Val d'Arno 7, San Miniato 14.