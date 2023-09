Edilizia scolastica a Pistoia, interventi per oltre 17 milioni

Interventi di adeguamento sismico e antincendio, manutenzioni straordinarie e ordinarie: sono molti i lavori che l’Amministrazione di Pistoia ha concluso negli edifici scolastici comunali approfittando della pausa estiva. Il rientro nei plessi di competenza del Comune è stato contraddistinto dal miglioramento di molte strutture. Ai tanti interventi conclusi si vanno inoltre ad aggiungere le opere in corso per restituire alla collettività le scuole elementari Frosini e le scuole Cino da Pistoia. Sono poi in fase di realizzazione i lavori di riqualificazione alla scuola dell’infanzia Il Melograno, il miglioramento sismico alla scuola primaria Modesta Rossi di Ponte alla Pergola e la costruzione del nuovo asilo l’Aquilone a Bottegone.

Tra i lavori realizzati in estate, quelli in corso e in affidamento, l’investimento sull’edilizia scolastica ammonta a oltre 17 milioni di euro.

«Anche questa estate sono proseguiti i lavori nelle numerose scuole del territorio comunale – evidenzia l'assessore all'edilizia scolastica Alessandra Frosini – con interventi articolati fra ristrutturazioni, messe in sicurezza e riqualificazioni con grande attenzione non solo alle scuole cittadine, ma anche a quelle periferiche. Un'attività di investimenti che ha visto in questi anni le nostre scuole al centro dell'attenzione dell’Amministrazione comunale».

Nei mesi estivi alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci il Comune ha concluso i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico, dell’illuminazione ordinaria e di emergenza e la realizzazione di un impianto di allarme incendio per 150mila euro di investimento.

Sono inoltre conclusi i lavori per la messa in sicurezza antincendio della scuola primaria e infanzia Fucini di Pistoia, per un importo complessivo di 160.000 euro finanziato con contributi statali Miur e risorse proprie del Comune; per l’asilo nido Il Faro, dove l’Amministrazione ha realizzato i lavori per la messa in sicurezza delle strutture per un investimento complessivo di 450mila euro, risorse stanziate nell’ambito del Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; gli interventi di risanamento, per contrastare l’azione dell’umidità, alla primaria del Nespolo e alla primaria “Maestra Elisabetta” di Piuvica, dove è stato inoltre rimosso il vecchio impianto a termosifoni e installato un nuovo impianto dotato di sensori che permettono di gestire da remoto la temperatura nei diversi locali.

Tra i grandi interventi che consentiranno di restituire alle famiglie e alle insegnanti scuole a norma, sicure e moderne sono in corso quelli alla primaria Modesta Rossi a Ponte alla Pergola che interesseranno il miglioramento sismico e adeguamento normativo. La spesa complessiva dell’intervento ammonta a 1.750.000 euro di cui 1.416.057 finanziati dalla Regione Toscana tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Per permettere lo svolgimento dei lavori il Comune, durante l’estate, ha realizzato i necessari interventi all’edificio il Piccolo Principe dove venerdì scorso sono stati accolti studenti, insegnanti e personale scolastico.

Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione della nuova scuola l’Aquilone a Bottegone, che prevede il ciclo di istruzione 0-6 anni (piano di rigenerazione “Bottegone, un nuovo centro”, investimento di circa 1 milione e 800mila euro); la ristrutturazione e la riqualificazione delle scuole elementari Frosini, chiuse nel 2017 a seguito dei problemi di sicurezza emersi dalle verifiche statiche e sismiche effettuate, dove il Comune sta realizzando un intervento da 4.094.700 euro finanziato in parte dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ma anche dalla Fondazione Caript (300.000 euro) e dal Comune. Si tratta di interventi di miglioramento sismico e adeguamento normativo, fondamentali per la messa in sicurezza del plesso e dunque per la sua riapertura.

Inoltre sono alla fase conclusiva i lavori per la realizzazione della nuova scuola Cino da Pistoia. Si tratta di un plesso innovativo per metodologia di realizzazione e parametri ambientali, conforme ai più moderni standard di sicurezza, risparmio energetico e qualità degli spazi per l’apprendimento. La spesa totale dell’opera, finanziata da fondi regionali per l’edilizia scolastica, è di 4 milioni e 270mila euro.

Per quanto riguarda infine la scuola media Martin Luther King a Bottegone, sono in fase di conclusione i lavori del primo lotto che hanno riguardato coperture e terrazze (355.000 euro di interventi finanziati per 213.000 euro con contributi statali del Programma Periferie e per 142.000 euro dall’Amministrazione comunale) ed è in affidamento il secondo lotto dei lavori per il miglioramento sismico e statico dell’edificio ed efficientamento energetico per un importo complessivo di 2.613.000 euro (finanziato anch’esso in parte con contributi statali del Programma Periferie) cui seguiranno tutte le finiture e la sistemazione degli spazi esterni.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa