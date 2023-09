L'allenatore del momento in Europa è Francesco Farioli, toscano doc

Nato a Barga, cresciuto in Valdinievole, passato dal Mugello, laureato a Firenze, la famiglia gestisce un locale in Valdelsa. Più toscano di così, Francesco Farioli non poteva essere. È lui l'allenatore del momento in Europa, non solo perché è giovanissimo, ma anche perché viene considerato uno degli astri nascenti della panchina. Ora è in Ligue One al Nizza e nell'ultimo weekend ha vinto al Parc des Princes contro il Paris Saint Germain, mica roba da nulla.

Farioli è un classe 1989 ed è sulla bocca di tutti. Nato a Barga trentaquattro anni fa, è cresciuto a Massa e Cozzile e ha giocato come portiere nel Margine Coperta. Si è laureato a Firenze in filosofia con una tesi dal titolo "Filosofia del Gioco. L'estetica del calcio e il ruolo del portiere", ha avuto come relatore nientemeno che Sergio Givone, peraltro ex assessore alla cultura a Firenze. La sua famiglia, originaria della Valdinievole, ha adesso un locale a Gambassi Terme, o meglio nella frazione de Il Castagno: l'Osteria del Castagno è infatti di proprietà dei suoi genitori.

Dalla Valdinievole e da Firenze è passato in Mugello: alla Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo ha mosso i primi passi come vice allenatore in Serie D. In seguito è uscito dai confini ed è diventato un nome da tenere d'occhio. Ha lavorato in Qatar alla Aspire Academy, più un hub di talenti che una vera e propria squadra. La grande chiamata è arrivata grazie a un allenatore a cui molti lo accostano, Roberto De Zerbi, adesso al Brighton: lo volle con sé al Benevento e al Sassuolo in A, sia per preparare i portieri sia come collaboratore.

Nel suo curriculum è decisiva l'esperienza in Turchia. Prima è vice allenatore all'Alanyaspor, poi ecco il Fatih, squadra di Istanbul con cui piazza la sua bandierina nel calcio europeo e si prende un clamoroso ottavo posto nel 2021-22. Tornato all'Alanyaspor, ha fatto il record di punti con la squadra. Da gennaio è libero e ha firmato in estate col Nizza.

Gambassi Terme, Massa e Cozzile, Firenze, Istanbul, Nizza. Un filo rosso unisce queste città così distanti culturalmente e geograficamente, è Francesco Farioli. La vittoria di Parigi contro il PSG lo ha fatto diventare, probabilmente, l'atleta toscano più in tendenza del momento.