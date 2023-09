Io Resisto 2023, dal 20 al 24 settembre Empoli riflette sull'uguaglianza

Empoli - Eguaglianza. Su questo concetto indaga l'edizione 2023 di Io Resisto, il festival dell'antifascismo organizzato dall'Anpi che si svolge a Empoli da oltre dieci anni. Da mercoledì 20 a domenica 25 settembre al PalaExpo di piazza Guido Guerra si alterneranno iniziative, musica, spettacoli teatrali e buon cibo. Filo conduttore di tutte le giornate l'Articolo 3 della Costituzione italiana nelle sue molteplici declinazioni. Il Festival, patrocinato dal Comune di Empoli, si apre, dopo i saluti di Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Memoria e di Roberto Franchini, Presidente Anpi Empoli, con un primo dibattito dal titolo "Eguali per Costituzione". Ad approfondire il concetto di eguaglianza presente nella nostra costituzione saranno Beniamino Deidda, magistrato in pensione e Don Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana.

Giovedì 21 settembre alle 18:30 verrà presentato “Le vittime della nostra ricchezza”, il reportage fotografico di Stefano Stranges che resterà visibile per tutta la durata del festival. A seguire un incontro che indaga sul concetto di eguaglianza collegato alla parità di genere a partire dalla scuola e dal linguaggio con Vera Gheno, sociolinguista, saggista e traduttrice e Indici paritari. La serata si conclude con il dj Set di Sconsiderata DJ.

Venerdì 22 alle 18.30 si parla di privatizzazioni e di bene comune con Giuliano Marrucci, giornalista e Alessandro Volpi, docente all’Università di Pisa. Dalle 21.30 Gang in concerto e dj Set Follo The Vibes / Reggae Night (Only Vinyl)

Sabato 23 si parte dalle 16.30 con il laboratorio di movimento grafico “Segni di Unicità” a cura di Spazio Ipotetico e Frenoperscialli e dedicato a grandi e piccini. Il dibattito, dalle 18.30, affronta il tema del sistema carcerario e in particolare del diritto alla rieducazione. Ne parleranno Elisa Mauri, psicoterapeuta e Mauro Pescio, attore, autore e podcaster. Alle 21.30 sarà la volta dello spettacolo teatrale “Io ero il milanese” di e con Mauro Pescio attore, autore e podcaster.

Il festival si conclude domenica con una giornata dedicata al lavoro. Alle 11 si parte con il dibattito dal titolo “La fabbrica difesa, abbracciata, socialmente integrata” al quale parteciperanno Romolo Calcagno del Collettivo di Ricerca Sociale e autore con Leonard Mazzone del libro “Le imprese recuperate in italia”. Alle 13 ci sarà il pranzo sociale di raccolta fondi per il collettivo di fabbrica GKN. Per info e prenotazioni: 353/4526536.

Durante tutto il Festival saranno aperti la birreria e il punto ristoro."

Fonte: Anpi Empoli