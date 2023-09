L’Argento mondiale Leonardo Fabbri ospite d’onore alla Festa dello Sport

Maglia Azzurra, quasi due metri di altezza e un lancio impressionante, che con una misura di 22,34 metri, solo poche settimane fa, gli è valso l’Argento al Mondiale di Budapest. Il pesista Leonardo Fabbri, classe ‘97 di Ponte a Ema, sarà l’ospite d’onore della Festa dello Sport in programma sabato 23 settembre a Grassina, a Bagno a Ripoli. Dalle 16, il parco urbano si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto con decine di associazioni pronte a far provare gratuitamente molteplici discipline – karate, danza, tennis, atletica, golf, ciclismo, pallavolo e molto altro – a bambini e famiglie.

Alle 18, come da tradizione, l’amministrazione comunale premierà gli atleti ripolesi che nel corso della stagione si sono contraddistinti per l’impegno e i risultati conseguiti, quest'anno capeggiati dall’Argento mondiale. Accanto a Fabbri, riceveranno il riconoscimento del Comune i ballerini della “The Dreamers Accademy” Waack and Dream e Da Glow K; la calciatrice Susanna Peraldo Gianolino; il velocista Massimiliano Meriggi; i giovani cestisti di Firenze 2 Basket; le tenniste del circolo Marina di Candeli; gli atleti di Padel 31 asd e la loro insegnante Francesca Mazzei; gli allenatori di calcio Sandro Salvini ed Enrico Conti per gli insegnamenti sportivi, il campione di tiro a lunga distanza Simone Bellatti.

In programma, anche una corsa podistica per bambini con il mini Trofeo Paggetti organizzato dal Gruppo podistico della Fratellanza popolare di Grassina e in serata, per la prima volta, una inedita e suggestiva “lucciolata” con trekking notturno sulle colline vicino Grassina promossa dal Gruppo trekking Bagno a Ripoli.

Di seguito l’elenco integrale delle associazioni sportive presenti alla 23esima Festa dello Sport

Arti marziali: A.S.D. Empi - Tzubame karate - Judo Bagno a Ripoli - Tauiquan e Qi Gong - Team Marceddu.

Giochi sportivi: Euroripoli Volley - Florence Basket - Firenze 2 Basket.

Atletica e rugby: Atletica Firenze Marathon.

Baseball, calcio e calcio a 5: Antella Baseball e Softball - Midland Global Sport SSDRI - ASD Giovani Grassina Belmonte - ACD Bagno a Ripoli Calcio.

Tennis e canoa: Circolo Marina di Candeli Match Ball Firenze Country Club.

Danza: The Dreamers Academy - Balla Snella.

Ciclismo: A.S.D. Aquila.

Altre associazioni: Gruppo Podistico Fratellanza Popolare Grassina; Fratellanza Popolare Grassina; Salute e movimento; Scuola di circo Passe-Passe; Padel Firenze31; Ginnastica Militare; ASD Compagnia Arcieri del Rovo; Golf Ugolino; Ginnastica Dinamica Militare, Crossfit.

Per tutto il pomeriggio, intrattenimento a cura di Radio Bruno.

“Sarà come sempre una giornata di festa, all’insegna dello sport per tutti, inclusivo e portatore di valori sani”, dichiara il sindaco Francesco Casini.

“L’occasione – afferma l’assessore allo sport Enrico Minelli – per avvicinarsi a nuove discipline e allo stesso tempo per sostenere le associazioni del territorio, un presidio di benessere per le comunità”.

I cittadini potranno parcheggiare negli spazi del campo da calcio Belmonte e all’esterno della Casa del Popolo di Grassina.

Per informazioni: Ufficio Sport 055.6390365

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rimandata a data da definirsi.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa