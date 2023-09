Lega Fucecchio, raccolta firme per Strade Sicure

Domani a Fucecchio, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 all'ingresso del Mercato Settimanale presso un apposito gazebo, la sezione locale della Lega Salvini Premier organizza una raccolta di firme aperta a tutti.

Le richieste sono l'impiego sul territorio dei militari dell'operazione Strade Sicure, con funzioni di Agenti di polizia; l'inasprimento delle pene per gli spacciatori di sostanza stupefacenti e la certezza e l'effettività della pena senza sconti e permessi vari.

Tra gli altri sarà presente il segretario locale e vicesegretario provinciale di Firenze del Carroccio, Marco Cordone (anche figlio di una vittima della criminalità), che in merito ha dichiarato: " L'operazione Strade Sicure è nel programma della Lega delle scorse Elezioni Politiche del 2022 ed io, per quanto riguarda Fucecchio, ho richiesto anche l'impiego dei militari sul territorio dal nove settembre 2022, nell'ambito dei lavori della Commissione Comunale per la Sicurezza Urbana che ebbe per argomento la situazione dell' ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini nelle Colline delle Cerbaie, già infestate dagli spacciatori".

Fonte: Ufficio Stampa