Premiata la centrale 118 Pistoia-Empoli a Barcellona per il percorso Ictus

In questi giorni, si sta svolgendo a Barcellona l'EUSEM 2023 "European Emergency Medicine Congress", durante il quale la Centrale Operativa 118 di Pistoia - Empoli è stata premiata a livello europeo per gli ottimi risultati raggiunti nel percorso diagnostico terapeutico dell'Ictus che è una delle 5 patologie tempo dipendenti insieme all'arresto cardiaco, l'infarto del miocardio, il trauma maggiore e l'insufficienza respiratoria. A ritirare il premio la dottoressa Camilla Golzio, dirigente medico della Centrale Operativa che, unitamente all'infermiera Cristina Riganti, coordina il percorso dell'Ictus per la parte pre ospedaliera.

"Un ulteriore riconoscimento per la struttura pistoiese frutto del lavoro e della professionalità di tutto il personale, medico ed infermieristico, sia della Centrale Operativa che del territorio, e del mondo del volontariato che rappresenta, oltre che una grande soddisfazione, un ulteriore stimolo a fare sempre di più e meglio"- ha commentato il dottor Piero Paolini, direttore della Centrale e dell'Area aziendale emergenza territoriale 118.

Solo lo scorso luglio la Centrale aveva ricevuto un altro prestigioso premio internazionale dalla Angels e Eusem Commitee, ente certificatore mondiale, destinato alle strutture che nel mondo sono dotate di percorsi specifici e ottimizzati per il trattamento dell'ictus ischemico acuto, sia in fase pre-ospedaliera sia all’arrivo del paziente in Pronto Soccorso.