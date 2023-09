Recuperato cadavere di un turista morto in un'escursione sulle Apuane

I vigili del fuoco di Lucca hanno recuperato il giovane turista trentenne di nazionalità svizzera disperso da ieri mattina dall'agriturismo Sommer per un'escursione sul Monte Forato passando per Trassilico. Il giovane è stato trovato senza vita in fondo a un dirupo dal personale del soccorso alpino toscano grazie alle indicazioni dei vigili del fuoco, che hanno elaborato le cartografie di zona dopo aver rintracciato il segnale del telefono del disperso. Sul posto un imponente dispiegamento di forze, con tanto di cinofili e elicottero Drago. Il recupero della salma è avvenuta in una zona molto impervia, poi è stata portata al campo sportivo di Gallicano.