La Costituzione studiata già alle elementari: il progetto a Colle Val d'Elsa

Si chiama ‘Abbiccì della Costituzione’ ed è il nuovo progetto di educazione civica che l’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa, grazie alla collaborazione tra assessorato all’istruzione e biblioteca comunale, ha deciso di proporre alle scuole primarie per l’anno scolastico 2023/2024.

Il progetto, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni della scuola primaria sui principali temi in materia di diritti e doveri posti dalla Costituzione, si avvale della collaborazione dell’autrice Anna Sarfatti e dell’Anpi. Molte le tematiche che verranno affrontate e su cui poi gli insegnanti lavoreranno con le classi a partire dalla storia della nascita della Costituzione ai contenuti degli articoli della Costituzione; da come spiegare la Costituzione ai bambini all’utilizzo di narrazioni, riflessioni sul linguaggio, giochi per far entrare in dialogo i bambini con gli articoli della Costituzione.

“Nell’individuare questo progetto di educazione civica siamo partiti dal presupposto che non è mai troppo presto per educare alla cittadinanza e che un cittadino consapevole è colui che fin da piccolo coglie e opera nella vita quotidiana l’applicazione dei principi della Costituzione” sottolinea Serena Cortecci, assessore alla scuola.

La struttura del progetto. La prima fase prevede la formazione degli insegnanti della scuola a cura di Anna Sarfatti in modo che gli insegnanti possano comprendere il lavoro da svolgere in classe con gli alunni. Nella seconda fase gli insegnanti che hanno aderito al progetto, forti della formazione ricevuta e seguendo le linee guida e la bibliografia fornite da Anna Sarfatti, lavoreranno con gli alunni (ciascuna classe lavorerà in autonomia) sulle tematiche concordate inerenti alla Costituzione. Durante questa fase di lavoro autonomo gli insegnanti riceveranno il supporto dell’Anpi che interverrà nelle classi con degli incontri formativi per docenti e alunni. Inoltre, la Biblioteca Comunale “Marcello Braccagni” avrà cura di supportare i docenti nella ricerca di materiali in bibliografia e nella creazione di piccole bibliografie ad hoc. La terza e ultima fase prevede un momento di restituzione dei progetti dei ragazzi all’interno della quarta edizione del festival della lettura “Abbiccì Leggiamo Insieme”.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa