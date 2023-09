Luminarie d'artista a Peccioli, inaugura il nuovo progetto di Marinella Senatore

Sabato 30 settembre inaugura We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri), nuovo progetto dell’artista Marinella Senatore, concepito per Peccioli e novità nella produzione dell'artista. Questa è, infatti, la prima volta in cui la Senatore ha realizzato un'architettura praticabile, pubblica e permanente.

L’opera, di proprietà di Belvedere Spa, andrà ad accrescere il patrimonio del MACCA di Peccioli, il primo esempio di Museo d'Arte Contemporanea a Cielo Aperto diffuso sul territorio, inaugurato lo scorso marzo.

Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni, 1977) è un’artista multidisciplinare tra le più note a livello internazionale con una formazione in musica, belle arti e cinema. La sua ricerca è partecipativa e mette in dialogo diverse discipline tra cui: pittura, disegno, scultura, danza e teatro. Il suo lavoro combina la ricerca estetica con il potere trasformativo dell'impegno sociale.

Attraverso l’uso di forme linguistiche tradizionali e vernacolari, ma anche dell’attivismo, Senatore riflette sulla natura politica delle formazioni e dei rituali collettivi e sulla loro possibilità di cambiamento sociale, creando vari momenti di incontro e condivisione.

La luce è sempre stata un elemento fondamentale per l'artista: “Tramite eventi partecipativi la mia pratica crea momenti di incontro, di scambio con e per le persone. L’elemento luce, in tutto questo, è fondamentale in quanto è in grado di essere strumento di narrazione e creazione poetica, oltre che di resistenza e coesione. Da qui la scelta di frasi legate all’empowerment, come “We Rise by Lifting Others”.

Le sue sculture di luce di grandi dimensioni, realizzate artigianalmente in Puglia con lampadine a LED, sono state progettate per luoghi pubblici, musei e festival in tutto il mondo.

Queste “luminarie” sono diventate un elemento chiave e ricorrente nella produzione della Senatore: particolarmente significative per il loro potere catalizzatore, queste architetture effimere creano spazi per rituali e socializzazione.

Le sue opere sono state esposte in diverse sedi istituzionali italiane e straniere tra cui il Centre Pompidou di Parigi e il museo MAXXI di Roma, il Palais de Tokyo a Parigi, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, il Museo di Arte Contemporanea di Chicago e ha partecipato a molte importanti biennali internazionali, come Manifesta 12 e alle Biennali di Lione e Venezia. Marinella Senatore ha vinto la quarta edizione dell’Italian Council, il Premio MAXXI, la fellowship della American Academy in Rome e il New York Prize.

L’opera installata a Peccioli rappresenta un unicum nella produzione dell’artista perché per la prima volta sono stati il paesaggio e la tradizione architettonica rurale in cui sarà inserita a ispirarne l’ideazione e la creazione.

L’opera è volutamente collocata nella parte periurbana di Peccioli andando a costituire un ideale confine tra lo spazio abitato e la zona rurale delle Serre, già messi in relazione attraverso il Palazzo Senza Tempo e la sua terrazza panoramica. We Rise by Lifting Others, pur inserita in uno spazio verde, rappresenta la continuazione ideale del progetto di recupero iniziato con l’Anfiteatro Fonte Mazzola, la Biblioteca Comunale e proseguito con il percorso ciclo-pedonale illuminato e il restauro del pozzo di Righetto, andando così a chiudere un programma in cui la riappropriazione di un territorio rurale, l’ampliamento dei suoi confini e la sua storia si ispirano a vicenda.

L’opera apre un dialogo con il paesaggio circostante attraverso i suoi spazi e le sue superfici, che siano esse luminose, specchianti o di acciaio corten.

We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore è attivatore di effetti emozionali. Questa nuova architettura attiva relazioni fra noi e la costruzione, fra noi e le persone che lì vi incontreremo o con cui intesseremo relazioni. Le basi concettuali, su cui la ricerca della Senatore si struttura e si eleva da ormai vent'anni, consistono in un costruire che non separa l'interno dall’esterno e viceversa, e un attivare la “libera partecipazione” fra le persone tramite l'opera.

“Siamo felici che questa novità nel suo percorso artistico abbia potuto trovare espressione a Peccioli andando così a contribuire ed arricchire la lunga tradizione che qui ha portato, e sta portando, l'arte alla comunità”, commenta il Sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni.

L’inaugurazione dell’opera si inserisce all’interno dell’iniziativa Cose d’autunno, una due giorni di arte, informazione e attualità a cura della Fondazione Peccioliper.

Il programma dell’evento:

ore 17.00: ritrovo presso la Biblioteca di Fonte Mazzola

ore 17.15: partenza a piedi in direzione dell'opera e presentazione

ore 18.15: rientro a piedi in direzione del paese

ore 18.30: arrivo sulla Terrazza del Palazzo Senza Tempo con piccolo buffet della Caffetteria Gelso d'Oro in attesa dell’accensione dell’opera

Fonte: Comune di Peccioli