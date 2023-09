NarrAzioni, a Lucca concorso per autori di fumetti under 35

Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione lucchese Artespressa propone la seconda edizione del concorso per autori di fumetti “NarrAzioni”. Parte da Lucca, patria dei Comics, una nuova opportunità per giovani autori under 35 di farsi conoscere e veder pubblicato il proprio lavoro.

Il tema di questa edizione è l’ecologia, da qui il titolo “Nuove radici. Uomo, natura, evoluzione”. Nell’intento dei promotori, oltre alla valorizzazione di talenti emergenti, c’è anche la volontà di sensibilizzare i giovani attraverso uno strumento con cui hanno confidenza. A livello nazionale, infatti, il 35% dei lettori di libri è rappresentato da appassionati di fumetti e di questi oltre il 50% ha meno di 35 anni.

La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è rivolto a giovani fumettisti residenti in Italia che non abbiano pubblicato più di due fumetti alla data di iscrizione. Il vincitore del contratto di edizione avrà a disposizione 10 mesi per la realizzazione della proposta editoriale, che sarà presentata in occasione dell’edizione successiva del concorso o comunque entro il 2024. I partecipanti (autori unici, coppie o team creativi) gareggiano con una proposta editoriale per una graphic novel di circa 60-80 pagine. È ammesso qualsiasi genere narrativo.

Compongono la giuria Irene Panzani (Lucca), project manager culturale, rappresentante dell’associazione S.O.F.A. Shared Office for the Arts; Giovanni Barbieri (Cesena), sceneggiatore e insegnante di storytelling alla TheSign Comics & Arts Academy di Firenze; Niccolò Testi (Prato), sceneggiatore e drammaturgo, insegnante di sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze e co-fondatore del collettivo Diamond Dogs; Matteo Polloni (Viareggio), fumettista e grafico, co-fondatore del collettivo Amianto Comics; Emiliano Tognetti (Lucca), psicologo, giornalista e progettista sociale, vice-presidente dell’associazione Archimede.

I concorrenti potranno inviare le proposte editoriali a partire dal 12 settembre e fino al 26 novembre, attraverso il sito web di Artespressa.

Il primo premio del concorso consiste in un contratto di edizione con la casa editrice Rider Comics, la prima casa editrice di fumetti con sede a Lucca (progetto che sarà presentato nelle prossime settimane), comprensivo di anticipi sulle royalties pari a 1.000 euro lordi. Al secondo classificato va un workshop di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze del valore di 350 euro. Al terzo 150 euro lordi in buoni acquisto da spendere alla fumetteria di Lucca “Il Collezionista”.

Narrazioni è frutto di una interessante rete di collaborazioni che vede capofila Artespressa, associazione culturale e di promozione sociale nata nel 2019 a Lucca per sostenere la creatività e l’inclusione sociale attraverso i linguaggi del fumetto, della cucina e del cinema. Al suo fianco ci sono Archimede APS, La Tela di Penelope Cooperativa Sociale, Mamre ODV Onlus. L'iniziativa, inclusa nel calendario Vivi Lucca Events & Experiences, gode del patrocinio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Azienda USL Toscana Nord Ovest - zona distretto di Lucca ed è realizzata con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Collaborano al progetto anche Rider Comics, Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Il Collezionista.

In occasione di Lucca Comics & Games 2023, sarà presentato “Chromo” di Vyles, il fumetto che ha ricevuto una menzione d'onore fuori concorso e realizzato in occasione della prima edizione di “NarrAzioni” sul tema del disagio psicologico.

Tutte le info qui https://www.artespressa.com/attivita-e-progetti/narrazioni/narrazioni-ii-edizione-2023/.