Nasce il Gruppo territoriale M5S Area Pisana e Lungomonte Pisano

Con l’assemblea costitutiva che si è tenuta a Cascina il 19 settembre, il M5S presenta la nuova compagine territoriale, che assume la denominazione formale di “Gruppo territoriale Area Pisana e Lungomonte Pisano” e comprende i comuni di Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci, Vicopisano e Buti.

“I Gruppi Territoriali saranno le nostre comunità-laboratorio aperte a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle decine di persone recentemente avvicinatesi al M5S di diventare parte attiva della realtà civica di cui fanno parte” commenta Irene Galletti, capogruppo in Regione Toscana e coordinatrice regionale “Nuovi arrivi e attivisti storici animati dalla volontà di contribuire al benessere del proprio territorio, condividendo i valori e gli intenti tracciati da Giuseppe Conte prima da premier, poi da capo politico. Ci aspettano momenti cruciali, e saremo pronti a rilanciare le nostre proposte”.

"Un passaggio molto importante per una partecipazione sempre maggiore dei territori alle proposte del Movimento 5 Stelle nei sei Comuni che fanno parte del gruppo territoriale neocostituito" - afferma Claudio Loconsole, Assessore nel Comune di Cascina e coordinatore provinciale M5S della Provincia di Pisa.

Nella riunione costitutiva è stata eletta a maggioranza Barbara Maneschi, storica figura di riferimento dei cinquestelle a Cascina.

"Sono onorata e felice di essere stata eletta rappresentante territoriale del Gruppo territoriale Area Pisana e Lungomonte Pisano” - dichiara Barbara Maneschi neoeletta. "Ringrazio tutti per la fiducia e sono certa dell'obiettivo comune: cambiare in meglio il nostro paese a partire dal territorio. Con i gruppi territoriali saranno i cittadini i veri attori della nostra politica, partendo dal basso, tutelando e proponendo le necessità della comunità, senza personalismi. Per un futuro più giusto, più verde, più solidale".