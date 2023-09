Debutta il Rally Città di Scandicci, passerà da Montelupo e Montespertoli

E’ in programma per il 4 e 5 novembre e sarà la novità del 2023 per quanto riguarda le competizioni di rally a livello nazionale, soprattutto in Toscana: è il “Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini”, proposto da Reggello Motorsport, un evento che sta già riscuotendo molti consensi nel motorsport regionale e non solo.

Una grande novità sportiva ma anche una grande novità per il territorio due elementi che caratterizzano il forte coinvolgimento, un vero e proprio sostegno da parte del Comune di Scandicci che, insieme a Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino e Montespertoli hanno a cuore la valorizzazione del territorio dei colli fiorentini, certamente vedendo grandi potenzialità con il motorsport. Ciò al fine di dare una significativa ricaduta sia di immagine che economica per il comparto turistico-ricettivo dei luoghi. Significativo anche l’appoggio da parte dell’Automobile Club Firenze.

IL PERCORSO: UN “INEDITO” CON LO SGUARDO ALLA STORIA

Un percorso in ampia parte inedito ma che rispolvera lanche a tradizione. E’ quella del Rally Impruneta, che negli anni ottanta e inizio novanta era una delle gare simbolo in Toscana e non solo. Le sfide saranno distribuite su due giorni. Il percorso, punteggiato da 10 Prove Speciali, nel dettaglio due per tre volte, due per due volte avrà un totale di 61,420 chilometri di distanza competitiva sui 289,960 del percorso complessivo.

Scandicci sarà il centro propulsore della competizione, ospitando la partenza in Piazza della Resistenza alle 15,00 di sabato 4 novembre ed anche l’arrivo, previsto per la domenica dalle ore 17,00. Dopo la partenza i concorrenti affronteranno la prima prova speciale la “Anastasia” (Km. 4,710), per due volte, poi il rally si stopperà per riprendere l’indomani, domenica 5 novembre, con la restante parte di sfide. Sfide che saranno sulle “piesse” di Roveta”(Km. 4,880), “Pulica” (Km. 7,460”) e “Botinaccio “(Km. 7,480). L’arrivo sarà alle 18,01, sempre in Scandicci-Piazza della resistenza.

Logistica assai agevole, per gli addetti ai lavori, con il Parco di Assistenza previsto nella zona industriale di Scandicci, a breve distanza dal casello della autostrada A1 “Firenze-Scandicci” mentre i riordinamenti sono previsti alla Co.Bra.Ma. concessionaria Audi e VolksWagen in Scandicci.

Fonte: Ufficio Stampa