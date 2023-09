BeGo Music Academy, ecco i 30 docenti che parteciperanno alle masterclass

La BE.GO. Music Academy, che si terrà dal 5 all’8 ottobre 2023 presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI), annuncia la lista completa dei docenti (30 in totale) che, oltre a dirigere le tante masterclass dell’Accademia (dalla nascita di un progetto discografico, alla stesura di un testo, produzione e arrangiamento; dalla gestione di un tour fino alla promozione stampa, radio e tv; dal funzionamento delle società di collecting, alle edizioni e al sync, dal management alle royalties e ai contratti discografici), ascolteranno, commenteranno e forniranno in tempo reale preziosi consigli ai partecipanti che si esibiranno sul palco del Teatro, mettendo a disposizione tutta la loro esperienza nel mondo musicale per permettere agli iscritti di costruire un proprio bagaglio di conoscenza necessario a creare un futuro più solido e concreto nella musica.

Ai più meritevoli verranno assegnate quattro borse di studio del valore di 1.000 € ciascuna destinate all’acquisto di corsi di canto/musica o formazione musicale in genere, e/o acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica.

I docenti, di altissimo profilo, capeggiati dal Maestro Diego Calvetti, sono stati scelti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un parterre di professionisti che potessero rappresentare, in modo completo e ricercato, tutti gli ambiti della musica: saranno presenti discografici (Warner, Honiro Label), editori, A/R Director (Riccardo Loda) e Direttore Sync & Licensing (Leonardo Germinario) di Warner Chappell, radiofonici con il direttore di Rtl 102,5 Angelo Baiguini e il responsabile programmazione M2O (Mauro Miclini), booking (Baobab con Massimo Levantini), manager, autori, tra cui Giuseppe Anastasi (autore vincitore di due Festival di Sanremo), Daniele Coro, Pio Stefanini, produttori, esperti in marketing, promozione stampa, radio, tv e social, registi (Emanuele Pisano) e tanti altri.

A breve, inoltre, verranno annunciati i nomi dei big della musica italiana che saranno ospiti dell’Accademia (lo scorso anno sono stati Noemi e Ermal Meta che hanno condiviso la propria esperienza attraverso un format molto apprezzato “Due chiacchiere con…).

Queste le masterclass, pensate per dare vita ad un vero e proprio percorso di conoscenza: “nascita di un progetto discografico”, “produzione, arrangiamento e scrittura moderna”, “in studio di registrazione: la voce prima di tutto”, “radio, network e promozione; rapporti e difficoltà”, “il live: preparazione di un tour”, “ufficio stampa, marketing e social”, “il lavoro del manager”, “spotify e società di collecting”, “società di booking e gestione di un tour”, “il valore delle edizioni e il ruolo dell'editore”, “soundreef e siae, valori e differenze”, “royalties e contratti discografici”, “sync, cinema e musica per spot e sonorizzazione”, “la radio nell'era delle playlist”, “la discografia indipendente”. Per info e regolamento:

www.begomusicacademy.it

Ecco la lista completa dei docenti:

Diego Calvetti – Autore, produttore, manager e direttore d’orchestra

Lapo Consortini – Chitarrista, autore e live tour director

Angelo Baiguini - Speaker e direttore di RTL 102,5 Network

Riccardo Loda – A/R director WARNER CHAPPELL italiana

Leonardo Germinario – Direttore Sync & Licensing WARNER CHAPPELL

Ermanno Becchis - Membership development manager of Soundreef

Emanuele Pisano - Regista

Giuseppe Anastasi – Autore e docente al CET di Mogol (vincitore di 2 Sanremo)

Pio Stefanini – Autore, arrangiatore e produttore

Roberto Riva– Discografico & Music Law Specialist

Raffaele Checchia – manager

Massimo Levantini – Titolare di Baobab Music - live booking agency

Mattia “Cino” Cerri – Autore, produttore, Deejay & Live Performer

Daniele Coro - Autore, arrangiatore e produttore

Jacopo La Vecchia – Titolare e Presidente di Honiro Label

Andrea Comi – Music consultant

Cesare Chiodo – Autore, bassista e live performer

Ronny Aglietti – Bassista, produttore & live perform

Umberto Falsina - Manager

Dade – Autore, bassista e produttore

Andrea Bonomo – autore, produttore e compositore

Eleonora Rubini - Marketing Director di Warner Music Italy

Karin Amadori - Autrice in esclusiva con Warner Chappell

Valentina Parigi – Manager

Mauro Miclini – Deejay e programmatore musicale di Radio M2O

Nicola Pagani – titolare Strumentimusicali.net

Samantha Nocera - Promoter radiofonica e TV

Veronica Rauccio - Autrice e social media manager

Silvia Vavolo - Autrice

Gabriele Lo Piccolo – Responsabile ufficio stampa musicale