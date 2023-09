Donazioni di sangue a Siena: guardia di finanza in prima linea

La Guardia di Finanza è la prima Forza di polizia ad aderire al protocollo dedicato alle donazioni di sangue sottoscritto con l’Aou Senese e le associazioni di volontariato AVIS, Fratres, Pubblica Assistenza territoriali e Gruppo Donatori Sangue delle Contrade.

L’ospedale Santa Maria alle Scotte sta proponendo a istituzioni, forze dell’ordine, aziende ed enti questo tipo di collaborazione istituzionale, con la firma di specifici protocolli che tengono conto delle peculiarità dei singoli enti, al fine di identificare percorsi agevolati per donare il sangue dedicati ai lavoratori, e promuovere il tema della donazione di sangue ed emocomponenti con misure che favoriscano la partecipazione della popolazione, incrementando le donazioni. Dopo le sottoscrizioni effettuate con Università di Siena e Comune di Siena è quindi arrivata la risposta positiva da parte delle Fiamme Gialle, in occasione della festività di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza.

"Mi piace pensare che la vocazione del nostro Protettore sia declinabile, in una prospettiva laica, nella missione che ognuno di noi svolge giornalmente per il bene della collettività – ha spiegato il Colonnello Pietro Sorbello, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena -. Ho aderito con entusiasmo alla proposta del professor Barretta di siglare un protocollo per diffondere la cultura della donazione sangue. Da donatore non poteva per me essere altrimenti, ma ho aderito di buon grado anche a titolo istituzionale perché donare sangue è un atto di cittadinanza attiva, solidale e responsabile e perché molti miei collaboratori sono donatori. Ci piace fare bene il nostro lavoro, ma anche fare del bene".

"Ringrazio la Guardia di Finanza per l’attenzione e la sensibilità sul tema della donazione del sangue – ha aggiunto il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese -. Avevamo già apprezzato il grande senso di solidarietà e altruismo delle Fiamme Gialle in occasione della donazione di sangue collettiva effettuata presso il nostro centro emotrasfusionale per la Festa della Repubblica, nel mese di giugno. Con la firma del protocollo avviamo una collaborazione che durerà nel tempo e che si articolerà in iniziative periodiche e definite a sostegno della donazione di sangue".

"Fa molto piacere vedere con quale entusiasmo la Guardia di Finanza di Siena ha accettato di sottoscrivere il protocollo di intesa con le Associazioni dei donatori di sangue e l’Azienda ospedaliera-universitaria Senese – hanno dichiarato congiuntamente le associazioni di volontariato operanti nel settore, ANPAS, AVIS, FRATRES territoriali e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade -. Inoltre, scegliendo per la firma la data del 21 settembre, giorno in cui si festeggia San Matteo il Santo Patrono di tutti i Finanzieri, ha lanciato un segnale importante: fare del bene agli altri è un compito, una missione che deve coinvolgere tutti i cittadini, con la divisa o senza".

A firmare il protocollo il Colonnello Pietro Sorbello, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, ed i rappresentanti delle associazioni del territorio attive per la donazione di sangue ed emocomponenti.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria Senese- Ufficio Stampa