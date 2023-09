Lavoro, il Comune di Siena cerca un funzionario per urbanistica

Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato presso la Direzione Urbanistica – Sportello Unico Edilizia. Il contratto avrà una durata di tre anni, e il professionista verrà inquadrato nell’area dei Funzionari ad Elevata qualificazione. La valutazione delle candidature verrà effettuata tramite l'analisi del curriculum e con eventuale colloquio. Al termine della selezione, sarà direttamente il Sindaco a scegliere il candidato più idoneo.

Per partecipare al bando è necessario aver conseguito una fra le seguenti lauree: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l'Ambiente e il territorio, Urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Occorre, inoltre, essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione di Architetto o di Ingegnere, oltre che della patente di guida di categoria B o superiore. E’ richiesta una specifica e comprovata esperienza professionale pluriennale, almeno quinquennale, nell'ambito dell'Urbanistica e dell'Edilizia.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro il prossimo 6 ottobre esclusivamente in modalità online sul portale "inPa" (www.inpa.gov.it). I dettagli del bando sono pubblicati sul sito del Comune di Siena (www.comune.siena.it) nella sezione “concorsi”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa