Medico di Famiglia, Quarrata-Serravalle pistoiese: nuova scelta

Dal 1 ottobre Elias Jabbour, medico di medicina generale, termina il proprio incarico provvisorio nell’ambito di Quarrata-Serravalle Pistoiese e inizierà l’attività come medico di famiglia titolare nello stesso ambito territoriale.

Pertanto gli assistiti, dovranno effettuare la scelta del medico tra quelli disponibili utilizzando una delle consuete modalità (direttamente agli sportelli amministrativi dei presidi territoriali, on line, per mail, Totem Punto Si).

Si ricorda che secondo le disposizioni nazionali, in caso di inserimento di un nuovo medico titolare, non è consentito il passaggio automatico degli assistiti ed è richiesto agli stessi di effettuare la scelta. L'Azienda può intervenire con l'attribuzione automatica degli assistiti, solo in caso di inserimento di un incarico provvisorio alla cessazione del titolare.

Gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta consultando il sito dell'azienda sanitaria e tramite la mail ( anagrafesanitaria.pistoia@uslcentro.toscana.it).

La scelta del medico si può fare anche recandosi al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI laddove disponibili nel territorio, con tessera sanitaria attivata. L'elenco con la disponibilità dei PuntoSi è consultabile sul sito dell'Azienda

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa