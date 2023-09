Seconda laurea a 61 anni dalla prima: corona d'alloro per Angelo Marino, 86 anni

Si è laureato oggi all’Università di Siena, discutendo la tesi dal titolo "Il mio paese 1937 - 1950", nel corso di laurea in Lettere, Angelo Marino, studente classe 1937.

La discussione dell’elaborato si è tenuta questa mattina presso la cappella della sede San Niccolò, dove si svolgono le attività didattiche del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, la struttura accademica sede del corso di studi seguito dal dottor Angelo Marino.

Solo un pizzico di emozione ha velato il volto del neo laureato al momento della proclamazione; commossi invece i familiari, che lo hanno sostenuto durante gli studi per il raggiungimento del suo secondo traguardo accademico. Il dottor Marino aveva infatti già conseguito la prima laurea, in Giurisprudenza sul tema del diritto penale nell'anno 1962, con una tesi sulle attività legate alle truffe. Dopo la laurea aveva poi esercitato, prima la professione di segretario comunale in alcuni comuni piemontesi, liguri, umbri e toscani, fra cui Montalcino, Sinalunga e Cortona, per terminare poi la carriera lavorativa come Segretario Generale della Provincia di Siena.

Dopo l’esposizione della tesi da parte del dottor Marino, il presidente di commissione, professor Marco Valenti, ha letto la proclamazione, alla presenza dei Professori Pierluigi Piellini e Niccolò Scaffai, relatore e controrelatore della tesi.

Non è mancata la sorpresa, con la presenza del Rettore Roberto Di Pietra, che ha voluto salutare e complimentarsi personalmente con il neo dottore in Lettere Angelo Marino; le cui figlie sono dipendenti universitarie. I familiari, ma anche i componenti la commissione, si sono quindi stretti al neo laureato in un festoso abbraccio.