Senza documenti e irregolare in Italia, scoperto nel Pisano

Azione nei boschi di Montescudaio e Riparbella. I carabinieri hanno proceduto all’identificazione di 35 persone ed al controllo di 45 auto, procedendo anche a segnalare alla Prefettura cinque persone, sorprese in possesso di modica quantità di cocaina. Nel corso dei pattugliamenti, inoltre, una persona è stata riscontrata priva di documenti, dichiarando, al contempo, di essere senza fissa dimora. Al termine delle operazioni più approfondite, necessarie per risalire all’identità del soggetto fermato, i militari ne hanno constatato l’ingresso irregolare nel territorio italiano ed un provvedimento di espulsione emesso nel 2012 ed ancora pendente. In seguito al successivo accompagnamento dell’uomo presso la Questura di Pisa, è stato emesso nei suoi confronti, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.