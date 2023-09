'Fiorentini al mare' in scena al Teatro Boccaccio

Martedì 26 settembre alle 21:30 preparatevi a ridere, emozionarvi e sostenere una nobile causa al Teatro Boccaccio di Certaldo con "Fiorentini al mare", interpretato da Alessandro Calonaci e prodotto dalla Compagnia Mald'Estro. Uno spettacolo imperdibile che vi porterà indietro nel tempo per una serata di divertimento e solidarietà, organizzato dal Centro Egiziano Giglioli, in collaborazione con Dragonfly Scandicci e con il contributo del Comune di Certaldo.

"Fiorentini al mare" è un viaggio indimenticabile negli anni Sessanta, quando due famiglie fiorentine decidono di trascorrere una giornata di villeggiatura sulla spiaggia. I caratteri, le battute e le avventure balneari scandiranno il ritmo di questa commedia, tra pranzi in pensione e situazioni comiche sulla spiaggia, fino alla notte che porterà con sé un cambiamento inaspettato e segnerà il passaggio dall'eterna estate degli anni '60 al buio inverno dei '70.

In scena Alessandro Calonaci, che darà vita a tutti i personaggi attraverso un’accurata ricerca teatrale del linguaggio. L’attore e regista, attualmente direttore artistico del Teatro Aurora di Scandicci, ha ricevuto molti riconoscimenti come il Ponte Vecchio, il premio Europa nel Senato della Repubblica, il premio Montagnani per la commedia ed è stato insignito del titolo di senatore accademico per il teatro e la letteratura. Formatosi con Monicelli, Foà e Paolo Poli, ha ha riscosso grandi successi con La Locandiera di Goldoni e Stenterello di Luigi del Buono.

Prenotazione consigliata. Per informazioni e biglietti rivolgerti a numero 0571667502 o all'indirizzo di posta elettronica info@centrogiglioli.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa