Ottantenne cade sul monte Capanne all'Elba, soccorso difficile

Un 80enne è stato recuperato nei pressi della ferrata del monte Capanne a Marciana (Isola d'Elba). L'uomo è stato aiutato dal Soccorso alpino, dai vigili del fuoco di Livorno e dai sanitari della Misericordia di Pomonte. L'intervento è apparso subito complesso a causa dell'ambiente impervio e della nebbia. Con un grande sforzo il ferito è stato imbracato nella barella apposita per trasferirlo vicino alla cabinovia dove è stato poi portato via terra in ospedale. Era stato chiamato anche l'elisoccorso Pegaso, che però è dovuto intervenire per un altro caso sempre all'Elba dove una persona è rimasta ustionata.