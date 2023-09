Publiacqua, lavori di rinnovo della rete di via Vecchia Bolognese

Partono il 25 settembre i lavori di rinnovo della rete idrica di via Vecchia Bolognese.

Il cantiere rimarrà così attivo fino al 25 novembre nel tratto compreso tra il civico 269/A e l’intersezione con via della Lastra.

Ricordiamo che anche questo intervento, come i due precedenti su via Bolognese, è tra quelli cofinanziati dal PNRR ed ha quindi tempistiche stringenti. L’intervento, anche in questo caso, interessa una importante direttrice dell’acquedotto che dal serbatoio del Pellegrino e dal serbatoio Massoni alimenta una ampia zona di territorio urbano di Firenze compreso il comprensorio dell’ospedale di Careggi.

I NUMERI DELL’INTERVENTO

Il cantiere interessa via Vecchia Bolognese nel tratto dal civico 269/A all’incrocio con via ella Lastra;

Il rinnovo della rete idrica di adduzione (DN 300) e distribuzione (DN 100) di via Vecchia Bolognese è parte della missione 4.2 del PNRR che prevede interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.

Il Comune di Firenze, per questa fase delle lavorazioni, ha concesso a Publiacqua ordinanza che ne prevede la chiusura di via Vecchia Bolognese dal 25 settembre al 25 novembre 2023.

AREA CANTIERE

Dal numero civico 273 al civico 273/A sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per realizzare in questo spazio l‘area di cantiere indispensabile per lo stoccaggio dei materiali.

PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

Fino al 25 novembre via Vecchia Bolognese, dal numero 269/A all’intersezione con via della Lastra la viabilità sarà interrotta all’altezza del cantiere mobile. Il divieto non riguarda i mezzi di soccorso e Polizia diretti all’area interdetta. I mezzi autorizzati potranno circolare nei tratti che rimangono liberi, nei due sensi di marcia, in quanto strada senza sfondo ed eventualmente a senso unico alternato.

Sempre nel medesimo periodo temporale, nella corsia di collegamento tra via Vecchia Bolognese e via Bolognese Nuova (fronte numero 75AR):

1) strada interrotta all’altezza del cantiere;

2) istituzione di divieto di transito;

3) Divieto di sosta con rimozione forzata;

In via Vecchia Bolognese (dal numero 269/A per 20 metri in direzione del civico 269): divieto di sosta con rimozione forzata nei tre stalli dopo il civico 269A

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa