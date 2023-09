Teatro del Popolo, nella nuova stagione Chiara Francini, Drusilla Foer e Silvio Orlando

La stagione 2023/2024 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino è stata presentata ieri. L’impegno della Fondazione Teatro del Popolo ha consentito, con il concorso del Comune di Castelfiorentino, della Banca Cambiano 1884 s.p.a., contando sulla competenza della Direttrice artistica Vania Pucci e sulla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e di Giallo Mare Minimal Teatro, di mettere in campo una stagione teatrale di spessore destinata a non deludere le aspettative del pubblico.

La stagione di prosa

La stagione prenderà il via mercoledì 8 novembre con la trasposizione teatrale del successo cinematografico di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto”. Sul palco castellano Euridice Axen e Giuseppe Zeno per la regia di Marcello Cotugno.

Un mese più tardi (Giovedì 14 dicembre) Alessandro Benvenuti sarà protagonista di “Falstaff a Windsor” liberamente tratto da “Le allegri comari di Windsor” di Shakespeare, nell’adattamento e con la regia di Ugo Chiti. Drusilla Foer sarà l’assoluta mattatrice Mercoledì 17 e Giovedì 18 gennaio di un imperdibile “Venere nemica”. Nei giorni precedenti previsto anche un incontro con il pubblico durante l’allestimento dello spettacolo.

La stagione proseguirà Giovedì 1 febbraio con Vanessa Scalera, interprete di “La sorella migliore” di Filippo Gili. Il mese di febbraio si concluderà (Giovedì 29) con la meraviglia della danza di “Anastasia e la maledizione dei Romanov”. A marzo, e più precisamente lunedì 25, approderanno a Castelfiorentino Alessandro Haber e Giuliana De Sio con “La signora del martedì” di Massimo Carlotto. La chiusura, in grande stile, della stagione di prosa martedì 9 e mercoledì 10 aprile con Silvio Orlando in “I ciarlatani” da “Los Farsantes” di Pablo Remon.

Gli spettacoli fuori abbonamento

Mercoledì 29 novembre con “I confini non esistono” con Matteo Caccia e Stefano Mancuso due narrazioni su relazioni umane e botanica che incrociano uno dei grandi problemi odierni: il confine.

Per l’ultimo giorno dell’anno il brindisi al Teatro del Popolo sarà anticipato, alle ore 22,00, da “Meglio tarde che ma”, della PEM. Come da tradizione, sarà possibile chiudere l’anno, ma anche cominciare il nuovo, a teatro, con il Concerto di Capodanno della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelfiorentino.

Venerdì 26 gennaio per onorare la giornata della memoria in collaborazione con ANPI, lo spettacolo di Officine TOK “Lettere su legno”, una storia d’amore tra due ragazzi ebrei in tempo di guerra.

Sabato 17 febbraio Chiara Francini in “Forte e Chiara” spettacolo dove ripercorre la sua vita , unica ma simile a quella di tanti altri. Lunedì 4 marzo Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque in “ Stai Zitta!” uno spettacolo comico e dissacrante sulla discriminazione di genere a partire dal libro di Michela Murgia.

Venerdì 15 marzo “Mettici la mano” con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra dove ritroviamo i personaggi di Bambinella e del Brigadiere Maione dei libri sul Commissario Ricciardi in uno spettacolo commovente.

Teatro per ragazzi

Torna il bel progetto voluto da Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro. La rassegna attraverso la formula di invito a teatro per i ragazzi che diventano così non solo i fruitori degli spettacoli, ma anche i facilitatori culturali per gli adulti, prevede tre appuntamenti, tutti al Venerdì, dal 24 novembre al 15 dicembre. Con un biglietto di 6 euro e i fantassegni tutta la famiglia entra a teatro.

Viene confermato l’appuntamento con un’altra rassegna rivolta ai più piccoli. Le domenicali per ragazzi partono a fine ottobre per proseguire fino a gennaio in un avvincente susseguirsi di fiabe, burattini e storie fantastiche.

I concerti a teatro

Si inizia con gli appuntamenti ad ottobre del BE.GO. ACCADEMY progetto del Maestro Diego Calvetti rivolta ad una nuova generazione di autori di canzoni, artisti ed addetti ai lavori nel settore musicale.

Una menzione particolare merita l’appuntamento di Venerdì 10 Novembre con “Eri con me - Alice canta Battiato”; con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Da segnalare gli spettacoli di jazz in collaborazione con Empoli Jazz, Domenica 3 dicembre i Quintorigo e Gino Castaldo e Martedì 19 dicembre Eugenio Finardi, e le esibizioni della Filarmonica G.Verdi di Castelfiorentino.

Festival dell'arte comica e cinema

Giunto all’ottava edizione, prevede artisti provenienti dalla Svizzera e dalla Francia. Clown di altissimo livello con spettacoli che hanno girato con grande successo nei 5 continenti. In particolare Sabato 20 aprile si segnala lo spettacolo Imagine-toi Julien Cottereau che ha fatto parte del Cirque Du Soleil per tantissimi anni.

Da non dimenticare il “Cinema” con la programmazione presso il Ridotto del Teatro del Popolo, del CineMario Monicelli. E’ attivo per tutto l’anno, proponendo i film di recente uscita e garantendo così al pubblico un’ulteriore e apprezzata proposta di intrattenimento.

I commenti

Soddisfatta la presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli: “Forti della ritrovata condivisione del nostro amato pubblico, della bella e serena partecipazione di molte persone agli spettacoli proposti nella stagione appena conclusa, ci avviamo a presentare la nuova stagione 2023/2024 con un rinnovato entusiasmo, con una forte determinazione e con la passione che da sempre ci accompagna. Il teatro è il luogo dove si esaltano le emozioni e si vivono senza riserve, è il luogo dove si incontrano valori positivi, dove ci si educa alla bellezza a tutto tondo, dove si coltiva la speranza per un futuro migliore: ci auguriamo che un folto pubblico trovi tutto questo nelle nostre proposte, che danno vita ad un’offerta culturale di qualità”.

Il Teatro del Popolo è un autentico punto di riferimento nella vita culturale e sociale del territorio. Le parole del Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni ne sottolineano il valore. “Anche quest’anno – osserva il Sindaco,– la stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino si presenta con un programma di altissimo livello, come si conviene a un polo culturale che viene considerato con giudizio unanime uno dei teatri storici più importanti della nostra provincia e della Toscana centrale. Un Teatro che non è solo un’importante infrastruttura culturale, come dimostrano anche i recenti finanziamenti PNRR per l’efficientamento energetico che hanno consentito di installare un nuovo impianto per la climatizzazione (estiva e invernale), ma anche il simbolo e punto di riferimento per una passione teatrale diffusa, fortemente radicata nel nostro tessuto associativo. Un teatro, dunque, in grado di stimolare la partecipazione, coinvolgere un pubblico sempre più ampio, e rappresentare un forte elemento di attrattiva per il nostro territorio”.

Il presidente della Banca Cambiano 1884 s.p.a., Paolo Regini ha invece sottolineato il legame che unisce l’Istituto bancario al Teatro: “Siamo vicini al Teatro, ma non ci piace la definizione di sponsor. La nostra Banca è qualcosa di più, è parte di un importante progetto che condividiamo con orgoglio e che siamo lieti di veder crescere di anno in anno. Per la Cambiano la cultura è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio ed è per questo che portiamo avanti con convinzione la collaborazione con la Fondazione Teatro del Popolo che ringraziamo per la passione e la professionalità che permettono ogni anno di regalare al pubblico divertimento ed emozioni”.

Si rinnova, naturalmente, la stretta collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

A Castelfiorentino è intervenuta la direttrice Patrizia Coletta: “La qualità del cartellone che andrà in scena al Teatro del Popolo conferma l’impegno della Fondazione Toscana Spettacolo nell’offrire una proposta culturale ricca di grandi testi, autori e attori - afferma la direttrice - È stata posta ancora una volta grande attenzione alla varietà dei titoli, per andare incontro alle esigenze di un pubblico appassionato e attento, sempre nel segno dell’altissimo valore artistico. Per questo accanto al testo di Lina Wertmuller, troviamo quel maestro della drammaturgia che è Ugo Chiti con l'Arca Azzurra, la raffinata ironia e intelligenza di Drusilla Foer, il magnetismo di Vanessa Scalera e grandi attori quali Alessandro Haber e Giuliana De Sio, che si misurano con la penna di uno scrittore come Massimo Carlotto. Una stagione quindi che ci auguriamo sia apprezzata dai cittadini di Castelfiorentino, per rinnovare il legame con il loro glorioso teatro. La Fondazione Toscana Spettacolo è sempre al loro fianco".

A Vania Pucci, direttrice artistica del Teatro del Popolo, il compito di presentare alcuni dei tratti salienti del cartellone: “Quando penso ad una stagione cerco di pensare a tutto il pubblico che non è entità astratta ma è fatto di donne, uomini, bambine, bambini ognuno con i propri gusti, con i propri desideri . Cerco di capire quali sono le istanze che arrivano dalla gente e, per ultimo, cerco di incrociare tutto ciò con la produzione teatrale e musicale. Ci vuole tempo per scegliere gli spettacoli, cercare di capire le novità e seguire i percorsi artistici per formare una mappa di testi/registi/attrici e attori che attiri la curiosità della gente. Questo lavoro è ripagato solo dall’interesse del pubblico. A me questa stagione piace, spero anche al pubblico! In particolare scelgo di indirizzare l’attenzione sullo spettacolo Stai Zitta! dal testo di Michela Murgia per omaggiare ancora una volta, dal palco del Teatro del Popolo, questa scrittrice; inoltre abbiamo anche gli spettacoli fuori abbonamento con Matteo Caccia e Stefano Mancuso, Chiara Francini, Antonella Questa e Antonio Milo”.

Fonte: Ufficio stampa