Tpl, a Barberino Tavarnelle abbattuti i costi per studenti e cittadini fragili

Rimborsi fino al 40% sul costo del titolo di viaggio a tariffa ISEE. Il Comune di Barberino Tavarnelle prevede per l'anno scolastico 2023-2024 una misura economica che promuove l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale sostenendo le fasce deboli della popolazione, in particolare gli studenti, mediante l'introduzione di rimborsi sui titoli di viaggio a tariffa ISEE. Il sostegno economico sarà erogato sugli abbonamenti degli studenti a tariffa ISEE con validità dall’1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 e gli abbonamenti a tariffa ISEE presentati dai residenti non studenti con validità dal primo settembre 2023 al 31 dicembre 2024. “L'intento è quello di andare incontro alle esigenze economiche di quelle categorie di utenze del nostro territorio che maggiormente ricorrono al servizio del Tpl, ovvero gli studenti e i lavoratori - – dichiara il sindaco David Baroncelli – riteniamo fondamentale sostenere l'utilizzo del trasporto pubblico locale anche per promuovere obiettivi di sostenibilità”.

Per applicare tali misure sul costo dei titoli di viaggio la giunta Baroncelli ha stanziato un importo di spesa complessivo massimo attraverso gli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 e 2024 pari a complessivi € 10.000,00. Sono tre le fasce percentuali, stabilite dall'amministrazione comunale, sulle quali è articolato il rimborso. I cittadini con ISEE uguale o inferiore a €12.000 e gli abbonamenti a tariffa agevolata potranno accedere al rimborso del 40% - precisa - coloro che hanno un ISEE compreso tra i €12.001 e i €24.000 sarà possibile un rimborso del 30%, anche i cittadini con indicatore ISEE compreso tra i €24.001 e i €36.151,98 potranno usufruire di un rimborso nella misura del 20% sul titolo di viaggio a tariffa ISEE.

Per accedere al rimborso occorre essere residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle ed essere in possesso del tagliando ISEE TPL e di un titolo di viaggio a tariffa ISEE o a tariffa agevolata. Le domande da compilare sul modello apposito, disponibile sul sito web del Comune, devono essere presentate a mano all'ufficio URP del Comune di Barberino Tavarnelle (sede di Barberino Val d'Elsa, via Cassia 49 tel. 055 8052245, sede di Tavarnelle Val di Pesa, piazza Matteotti 39 0558052324), mediante raccomandata AR indirizzata al Comune Ufficio Pianificazione Economica Territoriale, tramite casella di posta elettronica certificata all'indirizzo barberinotavarnelle@postacert.toscana.it.

I rimborsi saranno accreditati direttamente ai cittadini e verranno erogati in base all'ordine temporale di arrivo delle richieste. L'erogazione del rimborso avverrà in tre tranches: la prima relativa alle richieste pervenute entro il 31 dicembre 2023, la seconda a quelle pervenute dall’1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e la terza a quelle pervenute dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024. Maggiori informazioni potranno essere richieste all'ufficio Pianificazione Economica Territoriale: dott.ssa Ilenia Ferrini tel. 055 8052348.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa