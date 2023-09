Nel fine settimana doppio impegno amichevole per le prime squadre dell'Use Basket Empoli. Sabato alle 19, l'Use Rosa Scotti scende in campo a Vigarano, mentre domenica alle 18 l'Use Computer Gross sarà impegnata ad Arezzo. Ricordiamo che sabato 30, i ragazzi di Luca Valentino debutteranno in campionato contro Lucca al Pala Sammontana.

Fonte: Use Basket Empoli