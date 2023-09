Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt è entrato in contatto con Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. Lo conferma lo stesso Donzelli durante l'iniziativa 'L'Italia vincente, un anno di risultati' a Firenze.

"Sulla sua candidatura politica vedremo, non ne ho parlato con lui. Come Fdi abbiamo candidati politici e civici di livello, non ci manca il candidato sindaco. Leggiamo di questa ipotesi, per ora non la commentiamo. Però Schmidt prima era osannato da tutti ma siccome si è solo ipotizzato che potesse essere candidato, allora è diventato un mostro in poche ore", ha detto Donzelli.

Ma la vera notizia riguarda il fatto che per Donzelli il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che proprio con Schmidt in un'occasione pubblica ha negato di volersi candidare per il centrodestra alle regionali del 2025, sarebbe il candidato ideale e quindi "faremo di tutto per convincerlo a fare un sacrificio per Pistoia per governare la Toscana.

"Il problema di Alessandro Tomasi è che è una persona brava. Lui ha ricevuto il mandato dai cittadini di fare il sindaco ed oggi si vede solo come sindaco. Noi lo trasciniamo tutti per la giacchetta perché secondo me sarebbe il miglior presidente della Regione della Toscana da che mai abbiamo avuto da quando abbiamo la Regione", afferma Donzelli.