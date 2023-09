Tutti i salvataggi in mare dell'estate 2023 dei cani-eroi Sics

La “Scuola Italiana Cani da Salvataggio” (SICS), fondata nel 1989 da Ferruccio Pilenga, è un’organizzazione a livello nazionale ed internazionale dedita alla formazione di unità cinofile specializzate nel salvataggio acquatico.

I nostri amici a quattro zampe rappresentano una risorsa molto preziosa per gli umani e contribuiscono in modo significativo alla sicurezza delle persone nelle acque italiane e oltre i confini nazionali con un piccolo esercito che conta 300 unità cinofile addestrate e certificate SICS, operanti in attività di protezione civile e progetti di sicurezza balneare in acque chiuse e aperte.

Negli anni, la SICS ha sviluppato tecniche di addestramento all’avanguardia e capacità operative che le hanno permesso di collaborare con enti istituzionali di rilievo, contribuendo al salvataggio di numerose vite umane, in primis il Comando Generale della Guardia Costiera.

La formazione delle unità cinofile SICS è un elemento fondamentale di questo successo, dove la relazione, tra il conduttore umano e l’animale, diventa imbattibile perché caratterizzata da un rapporto di fiducia incondizionato, da una comune passione per il mare, da un grande lavoro di squadra e condivisione. I due devono essere sincroni nei movimenti, devono essere affini, si devono capire. In mare la comunicazione è azzerata. Spesso si tratta di anticipare l’uno il gesto dell’altro.

I soccorsi delle unità cinofile SICS hanno catalizzano l'attenzione dei media per tutta la stagione balneare da nord a sud rendendoli i veri protagonisti dell’estate 2023.

Il primo luglio la prima vita salvata della stagione

Il primo intervento della stagione 2023 è avvenuto in Versilia protagonista la golden retriever Lizzy con il suo conduttore Luca Gaborin che ha portato in salvo il malcapitato che non riusciva a rientrare per la forte corrente e poi affidato ai sanitari del 118.

Nella giornata del 23 luglio con due distinti interventi il golden Brando con il suo conduttore Sandro Petrillo scorgono una persona di 23 anni di Pavia aggrappata ad una boa non esitano a tuffarsi e trarlo in salvo. Nel pomeriggio è la volta del labrador Piuma con Giuseppe Matrone a raggiungere ad oltre 100 mt dalla riva una turista straniera di 43 trascinata a largo dalla corrente di risacca.

Il sei agosto salvati 5 giovani peruviani

Nello stesso tratto di mare scenario dei precedenti salvataggi intervengono congiuntamente le unità cinofile Kelly con Sandro Petrillo e Beatrice con Gabriele Casini. I due Golden retriever si rilevano risolutivi per il recupero multiplo dei cinque ragazzi sudamericani, l’intervento ha una risonanza mediatica che va oltre confine.

Da Forte dei Marmi a Castiglione della Pescaia: i cani si tuffano senza paura

Il 20 agosto protagonisti i golden Apha e Beatrice insieme ai conduttori Lopez e Casini, interventi su una donna cremonese di 49 anni, finita in una buca, ed una turista tedesca di 30 anni con un brutto trauma ad un arto, entrambe in serie difficoltà a rientrare a riva, per quest’ultima è stato necessario l’intervento dei sanitari sull’arenile ed il trasporto in ambulanza in ospedale.

Domenica 27 agosto è la volta del labrador Bailey e la sua conduttrice Carolina Manzini, provvidenziale l’intervento congiunto con il bagnino, ad evitare il peggio per due bambine gemelle tedesche di 10 anni finite in un canale di risacca che non riuscivano più a rientrare a riva.

Nella stessa giornata in località Rocchette a Castiglione della Pescaia il cane Joy femmina razza golden retriever unitamente ai suoi conduttori Marco e Valentina riescono a far rientrare a riva 3 bambini su un gonfiabile spinto oltre le boe dal forte vento.

80 unità cinofile a guardia delle spiagge

A presidiare le spiagge della Toscana sono state circa 80 Unità Cinofile, in costante contatto e collaborazione con le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera di riferimento, che hanno turnato su otto postazioni tutti i fine settimana e festivi: quattro sulle spiagge di Castiglione della Pescaia, una alla spiaggia libera di ponente a Forte dei Marmi, una al lago di Bilancino to di Castro, una all’Isola del Giglio in località Campese e per finire una al Punto Blu n. 4 di Fetovaia all’Isola d’Elba. Il bilancio per il 2023 si chiude con 8 interventi risolutivi con 15 esseri umani salvati mentre le ore di volontariato dedicate a questa attività di vigilanza in spiaggia sono state oltre 3000.

L’ultimo servizio si chiude domenica 24 settembre alle ore 19,00 sulla libera del forte dei marmi con il consueto ammaina bandiera. Dal primo ottobre riprende invece l’attività formativa chi volesse incontrare i cani bagnino e avvicinarsi alla realtà SICS, può farlo presso i centri di Firenze, Forte dei Marmi, Tirrenia e Castiglione della Pescaia, contattando la scuola a info@canisalvataggio.net o WhatsApp 3713419155.