Volley Santa Croce, una vittoria e una sconfitta per i Lupi in Umbria

Torneo proficuo per la Kemas Lamipel, invitata in Umbria dalla Erm Group S. Giustino per un triangolare con protagoniste la squadra di casa, militante in A3, gli stessi Lupi e l’Abba Pineto Volley, neopromossa in A2 e quindi prossima avversaria dei santacrocesi anche in campionato.

Vittoria per la Kemas Lamipel nella prima uscita contro la Erm Group (1-2, 27-25, 23-25, 9-15), sconfitta nel secondo match con Abba Volley (2-1, 25-22, 23-25, 16-14).

La prima gara è tra i padroni di casa e S. Croce, che parte con Giannini-Gatto in diagonale principale, Colli e Brucini gli schiacciatori, Cargioli e Pardo i centrali con Loreti libero. San Giustino risponde con Biffi in regia e Marzolla opposto, Wawrzynczyk e Cappelletti in posto quattro, Quarta e Bragatto al centro, Cioffi il libero.

Il primo set vede entrambe le formazioni giocare in equilibrio per tutta la fase iniziale e centrale dello stesso. I primi a mettere la testa avanti sono i padroni di casa che trovano il massimo vantaggio sul 23-19. Coach Bulleri chiama timeout e al rientro capitan Colli, al servizio, lo premia pareggiando i conti: 23-23. L’equilibrio iniziale condiziona anche la chiusura portata avanti fino ai vantaggi: un errore arbitrale su un mani-out di Brucini consegna agli umbri il primo parziale sul 27-25.

Nel secondo set coach Bartolini conferma il sestetto del primo set mentre Bulleri inserisce Matteini per Gatto, Russo per Cargioli e Petratti per Colli. San Giustino cerca di prendere il largo fin dalle prime battute e Santa Croce, con Brucini sugli scudi, cerca di rimanere attaccata agli avversari. Bulleri lascia spazio anche a Gabriellini al posto di Loreti e Bartoli risponde sostituendo Wawrzynczyk con Skoudis. L’Erm Group trova due volte il largo nella fase centrale del set, ma il servizio di Matteini prima e quello di Brucini poi ricuciono il gap. Nella fase calda del match si torna a giocare punto a punto questa volta, però, hanno la meglio Colli e compagni che, con Brucini, chiudono 23-25.

Nella terza frazione di gioco Bulleri conferma il sestetto che aveva chiuso il parziale precedente, San Giustino invece schiera Biffi-Panizzi, Quarta-Stoppelli, Skoudis Cozzolino, Cioffi. La Kamas Lamipel riesce subito a portarsi avanti e grazie ad un gioco corale mantiene largo vantaggio fino al 9-15 aggiudicandosi set e match.

Kemas Lamipel Santa Croce: Gabbriellini (L), Brucini 11, Cargioli 2, Russo 4, Colli 5, Matteini 5, Petratti 4, Gatto 3, Giannini 1, Loreti (L), Mati 6, N.e: Coscione, Parodi. All. Bulleri

Erm Group San Giustino: Marzolla 7, Cozzolini, Cioffi (L), Bragatto 5, Skoudis, Biffi, Stoppelli, Wawrzynczyk 3, Cappelletti 9, Quarta 7, Panizzi 4, N.e: Troiani, Marra, Ricci. All. Bartolini

Seconda gara della Kemas Lamipel, con Abba Pineto Volley. Coach Tomasello schiera Paris in regia con Loglisci opposto, Jeroncic e Nikacevic al centro, Chavers e Di Silvestre in posto quattro, Sorgente libero. Bulleri risponde con Coscione-Gatto, Cargioli-Pardo, Parodi-Colli, Loreti. Si alza il livello di gioco con Coscione che trova grande intesa con i suoi centrali. L’Abba Pineto deve fare i conti con l’infortunio, nei primi punti, del suo regista Matteo Paris. Si gioca in equilibrio fino al 20-16 quando la formazione abruzzese trova il primo largo del match. È ancora il servizio di Colli, a fotocopia del match precedente, a ricucire il divario: 20-21. Non basta: l’Abba Pineto si aggiudica il primo parziale per 22-25.

Il secondo parziale vede la Kemas Lamipel in vantaggio fin dalle prime battute. Nella fase centrale Pineto alza il livello del gioco, in particolare al servizio e porta tutto in pari. Nella fase finale del set si gioca faccia a faccia con Colli a trascinare i suoi, lo stesso mette la firma sul set con l’attacco del 25-23.

La terza frazione di gioco vede l’Abba Pineto trovare il primo vantaggio significativo sul turno al servizio di Jeroncic: 4-6; +2 che la formazione abruzzese si trascina fino all’ 8-10. Il gioco dei centrali biancorossi unito al servizio di capitan Colli valgono il pareggio sul 10-10. Si procede ancora in grande equilibrio con Santa Croce a trovare il primo match point sul 14-13. Tomasello interrompe il gioco e al rientro sono i suoi, con Loglisci cinico al servizio, ad aggiudicarsi il set corto sul 14-16.

ABBA Pineto: Mignano, Jerončić 2, Chavers 20, Di Silvestre 11, Paris, Nikacevic 7, Loglisci 5, (L) Sorgente, N.e: Padura Diaz, Basso, Msatfi, Benavìdez, Pesare. Allenatore: G. Tomasello

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 1, Parodi 9, Brucini, Cargioli 6, Russo, Colli 16, Gatto 9, Loreti (L), Mati 3, N.e: Gabbriellini, Matteini, Petratti, Giannini. All. Bulleri

Michele Bulleri: “È stata una buona giornata. Abbiamo fatto 2 partite che rispetto agli altri match erano più attendibili come prestazione. Nonostante i vari aspetti su cui dobbiamo lavorare il sistema squadra inizia a delinearsi e io comincio a vedere le caratteristiche che io vorrei vedere nella mia squadra. Se devo trovare l’aspetto che mi è meno piaciuto direi la difesa in entrambe le partite: torniamo con nuovi spunti. Voglio fare i miei complimenti a tutti i giovani chiamati in causa che hanno risposto bene portandosi a casa una vittoria meritata.”

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa