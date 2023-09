Controlli della polizia a Siena: 2 segnalazioni e 2 rimpatri

Venerdì mattina la polizia di Siena ha intrapreso un controllo a tappeto della stazione ferroviaria e dell’antistante Centro commerciale, luogo di transito e di stazionamento di numerosi persone ogni giorno.

Durante uno dei controlli, svolto su un gruppo di tre giovani egiziani, due dei ragazzi hanno tentato di occultare quelli che si sono poi rivelati essere un pezzetti di hashish, di circa tre grammi l'uno, subito sequestrati dai militari.

Al termine delle verifiche i due sono stati sanzionati per la detenzione della sostanza stupefacente e segnalati alla prefettura per i provvedimenti di competenza.

Durante un'altra verifica, invece, i poliziotti hanno controllato due cittadini tunisini, primi di documento, che stazionavano nei pressi del terminal dei bus. I due sono stati condotti in questura per le procedure di identificazione e sono risultati entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale.

Per questo motivo sono stati entrambi muniti di un decreto di espulsione e accompagnati con la scorta dei poliziotti ad un CPR in attesa di essere rimpatriati in Tunisia.