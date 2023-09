Buon bilancio per la nona edizione di Era dei Libri

Tanta gente nella due giorni al Palp - Palazzo Pretorio dedicata ad Era dei Libri. Una manifestazione, giunta alla nona edizione, che ormai sta diventando un "classico" del panorama letterario. Tredici gli editori ospitati nelle sale, all'interno di una iniziativa partecipata anche dalle librerie cittadine e organizzata da Fondazione Pontedera per la Cultura, col patrocinio dell'Amministrazione Comunale e la collaborazione della Biblioteca Giovanni Gronchi.

Un weekend intenso, che ha raccolto centinaia di presenze in un programma che ha visto, in maniera continuativa, una serie di incontri e presentazioni di libri. Tra questi, ospitato a Villa Crastan, il volume che ha ricordato la figura di Marco Papiani. Un momento molto atteso e al quale ha preso parte un pubblico numerosissimo.

Era dei Libri è una manifestazione pensata, da una parte, per dare visibilità alle case editrici indipendenti e dall'altra per avvicinare sempre più persone al mondo della lettura e al fascino dei libri. Da sottolineare il contributo della Rete Bibliolandia, rete di biblioteche della provincia di Pisa che, con una bancarella dedicata, ha ridato una seconda vita a libri donati dai lettori e userà il ricavato per l'acquisto di nuove opere.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa