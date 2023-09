Giornata della prevenzione a Empoli: professionisti in piazza per esami sanitari

Una nuova giornata dedicata alla prevenzione a Empoli. Sabato 30 settembre in piazza della Vittoria a Empoli dalle 10 alle 18 il Club 41 numero 42 di Empoli ha chiamato tutti gli enti di soccorso presenti sul territorio per tanti servizi alla comunità. Sarà possibile effettuare l'esame dell'udito, la misurazione della vista, dei parametri e della glicemia, a disposizione anche uno psicologo, un'ostetrica, un nutrizionista e un cardiologo. Non mancheranno attività contro il bullismo e per la sicurezza stradale. Partecipano Misericordia, Pubbliche assistenze, Croce Rossa, Fratres, Avis, Stop Meningite, Algea e Associazione Nazionale Carabinieri. L'evento, aperto a tutti gratuitamente dalle 10 alle 18, ha il patrocinio del Comune di Empoli.