Moto, i fiorentini Storniolo e Lignite del team NoAlTC conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo

Il 16 e il 17 settembre il circuito di Volterra ha ospitato l’ultimo round del CIVS, il Campionato Italiano di Velocità in Salita, e anche il Campionato europeo HCRR. Weekend che si è concluso con successo per i piloti NoAlTC, il team sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.

I fiorentini Yuri Storniolo, in gara nella classe SuperMoto, e David Lignite, in classe STK 1000, hanno portato a casa rispettivamente un argento e un bronzo. In sella al loro Sidecar anche i piemontesi Loris Bottino e Simone Vigna hanno ottenuto il terzo posto in Gara 1 e hanno dominato in Gara 2, chiudendo al secondo posto complessivo.

Il sardo Alessandro Murru, in classe 600 Open, si è classificato quinto in campionato dopo aver terminato il Round di Volterra all’ottavo posto. Un ottimo risultato, considerato che per il pilota questa è la stagione di esordio in NoAlTC.

Il team di corse che dice No al Traction Control è stato l’unico ad aver vinto nel CIVS sia con due, che con tre e quattro ruote. Per concludere la stagione però manca ancora il risultato del bresciano Fabio Ricca, che aspira all’oro in classe SuperQuad nella tappa finale del 15 ottobre.

Yuri Storniolo racconta: È stato tutto bellissimo: ho ottenuto la vittoria nell’ultimo Round del campionato europeo HCRR, che mi ha permesso di concludere il campionato addirittura al secondo posto! Peccato solo per quel problema al motore che non mi ha permesso di correre in SuperMoto nei Round di Isola del Liri, altrimenti avrei lottato per il podio finale anche nel CIVS. Detto questo, sono contentissimo di com’è andata la stagione.

David Lignite commenta: Concludo questa stagione con il terzo posto nell’HCRR e il terzo posto anche nel CIVS, nonostante abbia saltato un Round in entrambi i campionati. Sono veramente contento di questi risultati… Ringrazio il Team ed Escort Advisor per il supporto!