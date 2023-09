Incendio Monte Pisano, denunciato responsabile: rogo partito da abbruciamento non consentito

Denunciato il presunto responsabile che nel giorno dell'anniversario dell'incendio del Monte Serra ha mandato in fumo 30 ettari di bosco: aveva dato alle fiamme sterpagli e arbusti nella sua oliveta, nonostante il divieto di abbruciamenti per tutto il mese di settembre. A 5 anni di distanza il Monte Pisano ieri è infatti tornato a bruciare, stavolta a Buti, nella frazione di Quadonica. I carabinieri forestali di Pisa hanno individuato il punto da cui è scaturito l'incendio. L'uomo non avrebbe rispettato le minime condotte di prudenza per evitare che le fiamme si propagassero nell'area circostante, fatta appunto di boschi. Il forte vento ha fatto il resto. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco e decine di volontari hanno potuto domare il rogo.