Italian Motor Week, Pontedera in trasferta a Pisa per l'evento finale

Partenza da Pontedera e arrivo in Piazza dei Miracoli a Pisa, per rendere omaggio alla Torre Pendente e ai suoi 850 anni di vita. L'appuntamento conclusivo di Italian Motor Week è stato ancora una volta un evento, con tantissime persone che hanno apprezzato lo spettacolo delle auto e dei mezzi a due ruote che hanno sfilato ai piedi del campanile più famoso del Mondo.

Un mese, quello di settembre, densissimo di iniziative motoristiche, che ha visto atterrare in città il cartellone di Italian Motor Week (evento di carattere nazionale organizzato da Città dei Motori, associazione che riunisce 40 realtà italiane legate ai motori, tra cui Pontedera) che ha proposto quattro fine settimana intensi a due e quattro ruote.

Tra le iniziative maggiormente significative la prova speciale del rally di Casciana Terme in notturna, che si è tenuto nella pista allestita in piazza del Mercato, il tour che ha visto arrivare Moto e Vespe sulla pista dell'aeroporto di Pisa, in collaborazione con la Aeronautica Militare, partner di Italian Motor Week a livello nazionale e, appunto, la spettacolare parata di auto sotto la Torre Pendente di sabato scorso con una manifestazione dedicata e intitolata all' "Orgoglio motoristico italiano".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa