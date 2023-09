L'Asl cerca immobili per una nuova Casa della Salute di Empoli Est

L'area a est di Empoli ospiterà una nuova Casa della Salute e una struttura di medicina legale dell'Asl Centro. L'azienda sanitaria infatti ha dato mandato di cercare un immobile tra i 2.800 e i 2.900 metri quadri in affitto nell'area a est di Empoli, con alcune caratteristiche: buona viabilità, parcheggi pubblici nelle vicinanze, e con spazi per realizzare 27 stanze da adibire ad ambulatori medici, bagni e spogliatoi oltre ad archivi e spazi di front e back office. L'edificio dovrà essere privo di barriere architettoniche, per l'accessibilità anche di persone fragili e con disabili. Gli allacciamenti alle utenze devono essere possibili oltre alle conformità necessarie per gli edifici pubblici. Nel sito dell'Asl Centro si trova la delibera con i requisiti per poter partecipare alla domanda. Si tiene fede a quanto affermato durante l'inaugurazione della Casa di comunità 'Gino Strada' di piazza XXIV Luglio, quando il direttore sanitario Asl Emanuele Gori aveva affermato che il percorso delle case della salute si sarebbe ampliato anche nell'Empolese Valdelsa, a sostegno della medicina di prossimità e con l'intento di evitare i codici bianchi in pronto soccorso all'ospedale di Empoli.