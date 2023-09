Lupi in Umbria per un allenamento congiunto con il Perugia in Superlega

Archiviata la pratica del triangolare di S. Giustino, la Kemas Lamipel di Santa Croce si prepara per un altro allenamento congiunto, sempre in Umbria, questa volta tra le mura del Pala Barton, uno dei templi della pallavolo italiana.

Sarà la Sir Susa Vim Perugia, sicura protagonista del prossimo campionato di Superlega, ad ospitare Colli e compagni, martedì 26 settembre alle 17. Il calendario dei biancorossi si infittisce di lavoro tra sala pesi, sedute tecniche e allenamenti congiunti, anche in turni infrasettimanali. È il caso della sesta settimana di preparazione che vede Santa Croce occupata con un’avversaria d’eccezione.

La squadra di coach Lorenzetti è una delle corazzate del campionato di massima serie e, pur con tanti atleti ancora impegnati in nazionale, avrà comunque a disposizione atleti del calibro di Solé, Ben Tara, Held, Colaci e Candellaro. Dal lato dei Lupi, coach Bulleri non avrà ancora con se Klistan Lawrence, ma sarà davvero questione di poco perché, in concomitanza con l’impegno in Umbria, l’opposto portoricano sbarcherà in Italia, rendendosi disponibile agli allenamenti già dal giorno successivo.

La scorsa settimana la Sir è scesa in campo contro Emma Villas Siena, sempre al Pala Barton, per un allenamento congiunto terminato 2-2. Nel “6+1” di coach Lorenzetti il palleggiatore Tesone (2007), lo schiacciatore Fiori (2006) in coppia con Held, i centrali Solè e Candellaro, l’opposto Ben Tara, il libero Colaci.

Fonte: Lupi Santa Croce