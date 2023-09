Airbnb premia Montepulciano come meta prediletta per il vino

Il vino è da sempre un attrattore turistico, è sicuramente un motivo in più per viaggiare, e in Valdichiana Senese si sa da tempo. In questo territorio, nel sud della Toscana, le esperienze legate al vino e ai tour nelle vigne sono sempre più in voga.

In una zona come questa, l’obiettivo della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, è far apprezzare ai visitatori il prodotto vitivinicolo e le eccellenze agroalimentari locali e allo stesso tempo invitarli a vivere la vera accoglienza rurale o in dimore storiche. Ora lo afferma anche Airbnb che ha da poco stilato una classifica per le mete vitivinicole italiane più richieste, e mette sul podio, al secondo posto, Montepulciano. Il borgo della Valdichiana, sempre più desiderato, ha una forte dedizione alla produzione del rosso nettare, e chi arriva qui non si perde di certo una visita alle suggestive cantine storiche in centro o una buona degustazione. Montepulciano, dunque, un vero “regno del vino”, dove il palato gioisce con il Rosso di Montepulciano e con il Vino Nobile di Montepulciano che questa estate ha acquisito “Pieve” su quella che è l’etichetta della prima Docg d'Italia (in commercio dal 1° gennaio 2025 con l'annata 2021).

“Da sempre crediamo che i tour e le esperienze che proponiamo sul nostro sito valdichianaliving.it possano essere un ottimo volano per il territorio e anche i risultati che stiamo ottenendo vanno in questa direzione - dichiara Bruna Caira, Direttrice della Strada del Vino Nobile di Montepulciano che lavora in tandem con Valdichiana Living. Confrontando il 2022 con il 2023, nel periodo maggio-settembre, notiamo che tour ed esperienze legati ai prodotti tipici sono aumentati del 20% andando a coinvolgere soprattutto coppie e stranieri (85%), con un’alta percentuale di americani. I wine tour, quelli alla scoperta delle cantine storiche o dei piccoli produttori, oppure gli scenografici pic-nic in vigna sono soltanto alcune delle idee proposte e molto richieste”.

“La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, come realtà territoriale, si pone l’obiettivo di porre particolare attenzione verso quella ospitalità che si allontana dall’extralberghiero, sempre più diffusa, prediligendo invece hotel, dimore storiche e agriturismi – sostiene il Presidente della Strada, Doriano Bui. I viaggiatori che arrivano in Valdichiana Senese apprezzano proprio il “saper fare accoglienza” in questa area in luoghi di eccellenza, magari circondati dai vigneti che disegnano questa terra del sud della Toscana”.

Una terra dove ci sono numerosi luoghi nei quali la ricettività si associa alla produzione vitivinicola, da aziende come Manvi e Il Molinaccio, entrambi piccoli produttori che propongono anche accoglienza vista vigneti, a Salcheto che da fattoria multiculturale è diventata una casa vinicola ad alto contenuto qualitativo ed innovativo. Soggiornare qui vuol dire entrare in contatto con chi fa vino puntando tutto sulla sostenibilità (Salcheto è la prima azienda al mondo ad aver certificato la Carbon Footprint di una bottiglia di vino). Questi sono solamente alcuni esempi per vivere Montepulciano magari tornando a casa con una delle food box del progetto “Valdichiana Eating”, dove le eccellenze gastronomiche incontrano i vini del territorio.

Ma tornando a Montepulciano e ai vigneti se i turisti non mancano nemmeno i nuovi investitori. È il caso dei Marchesi Frescobaldi che dopo l’acquisto della Tenuta Calimaia, che si estende per circa 70 ettari con vigneti a 300 metri sopra il livello del mare, ora hanno annunciato l’uscita sui mercati internazionali della Riserva 2019 del Tenuta Calimaia vino Nobile di Montepulciano Docg. Vino che, con una maturazione di 36 mesi in barriques di rovere e 6 mesi di affinamento in bottiglia. Un prodotto eccellente, dunque, che conquisterà e mette in risalto il grande lavoro che c’è dietro ogni bottiglia.

