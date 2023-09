Pallium Day 2023, a Firenze il convegno per parlare di biotestamento

A sei anni dalla legge 219/17 sul biotestamento un convegno per presentare i risultati raggiunti finora dal punto DAT (servizio di consulenza medica per le disposizioni anticipate di trattamento) dell’Associazione Pallium e approfondire temi come le scelte relative alla nostra salute qualora non fossimo più in grado di farlo: saranno questi i punti chiave del Pallium Day 2023 che si terrà giovedì 28 settembre dalle 15.30 al Tepidarium del Roster (via Bolognese, 17A). Pallium è una O.d.V che dal 2001 fornisce, in collaborazione con i medici di medicina generale, assistenza domiciliare a persone gravemente ammalate, disabili e anziani e che da sempre si batte per un miglioramento delle condizioni di vita delle persone più fragili.

Si parte alle 15.30 con il saluto delle autorità. Sarà presente Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze. A seguire, dalle 16 alle 18.30 si terrà il convegno dal titolo “Le disposizioni anticipate di trattamento a sei anni dalla legge 219/2017”, in cui interverranno: Simone Corri, già medico di medicina generale e coordinatore punto DAT Pallium; Donata Lenzi, deputata relatrice legge 219/17; Matteo Galletti, professore associato di Filosofia morale dell’Università degli Studi di Firenze; Paolo Malacarne, già primario di Anestesia e Rianimazione presso AOU di Pisa. A seguire dibattito aperto con il pubblico. Dopo il convegno, il Pallium Day proseguirà con l’intrattenimento musicale di un quartetto d’archi di giovani musicisti accompagnato da un aperitivo conviviale fino alle 20.

Nel 2018, dopo l’entrata in vigore della legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat)”, conosciuta anche come legge sul Biotestamento, il Comune di Firenze si è adeguato istituendo un Registro delle DAT presso l’Ufficio di Stato Civile e Pallium, nello stesso anno, ha istituito, con il patrocinio dello stesso Comune di Firenze, un PUNTO di consulenza DAT presso la propria sede fiorentina, coordinato da un medico che fornisce le “adeguate informazioni mediche” al cittadino che può così mettere per scritto le proprie disposizioni da consegnare al Comune per la registrazione. Il cittadino deve dichiarare con chiarezza ciò che intende disporre sugli interventi sanitari (nutrizione e idratazione artificiale, ventilazione assistita) che dovessero essere effettuati qualora una patologia evolutiva con deficit cognitivo o un trauma improvviso lo rendesse incapace di formulare una scelta.

Il punto DAT di Pallium Odv è aperto ogni mercoledì mattina presso la sede Pallium in via de' Malcontenti, 6 . Per appuntamento tel 055 2001292 – amministrazione@palliumonlus.org

Dichiara Valeria Cavallini, oncologa e responsabile medico dell’Associazione Pallium, nonché fondatrice dell’Associazione: “La decisione di incentrare il nostro annuale PALLIUM DAY sul convegno “DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO A SEI ANNI DALLA LEGGE 219/17 : Tutti i cittadini sono "disponenti" ma solo pochi lo sanno” viene da due motivazioni. La prima è che, in questi cinque anni comprendenti anche il periodo Covid, oltre 500 persone si sono rivolte al PUNTO DAT PALLIUM. Un medico ha risposto alle domande e ha aiutato i cittadini a compilare le proprie disposizioni. Non abbiamo utilizzato questionari che, anche se dettagliati, possono eludere l’essenza della volontà che si esprime. Abbiamo imparato tanto anche noi e lo vogliamo condividere perché il confronto è sempre necessario. La seconda motivazione riguarda la sensazione che la legge, in particolare la possibilità di ciascuno di registrare le proprie DAT, non siano abbastanza conosciute. Il clamore iniziale si è affievolito e pensiamo che sia importante la conoscenza di un proprio diritto, per affermare il quale non dobbiamo fare altre manifestazioni, ma dobbiamo semmai vigilare affinché nessun governo la rimetta in discussione. La legge specifica anche che è dovere delle strutture sanitarie pubbliche e private diffonderne i contenuti e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di farlo”.

Pallium è una O.d.V, fondata a Firenze nel 2001 con gli obiettivi statutari di fornire assistenza domiciliare e di diffondere la cultura della solidarietà. Il servizio cardine di tutta l’attività dell’associazione è l’assistenza sanitaria specialistica domiciliare. Pallium assiste malati oncologici, malati affetti da patologie neurologiche degenerative (SLA) ed anziani affetti da gravi patologie, grazie all'impegno congiunto di medici, infermieri, fisioterapisti e volontari. https://palliumonlus.org/.

Fonte: Ufficio Stampa