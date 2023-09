Volley Santa Croce, buone indicazioni dal test in Umbria

La Kemas Lamipel onora l’allenamento congiunto sul campo della Sir Vim Susa Perugia (Superlega) sfoderando quattro set di grande qualità e con tante buone indicazioni per coach Bulleri. La prima frazione è subito appannaggio degli ospiti, concentrati e attenti, la seconda è di marca locale, frutto di una buona reazione dei ragazzi di Lorenzetti e di qualche passaggio a vuoto ospite. I Lupi si riscattano subito nel terzo set, chiuso in volata. Partono alla grande anche nel quarto, e ultimo, ma subiscono la rimonta di una Sir trascinata da un Ben Tara incontenibile. L’allenamento si chiude sul 2-2.

Primo set. Kemas Lamipel in campo con Coscione e Gatto in diagonale, Cargioli e Mati coppia centrale, Colli e Parodi in banda, Loreti libero. Sir Perugia risponde con Tesone e Ben Tara, Candellaro e Solè al centro, Held e Fiori in posto quattro, Colaci libero. Parte iniziale del set in equilibrio. Un primo tempo di Mati segna il massimo vantaggio per gli ospiti 6-9. Subito time-out per Angelo Lorenzetti ma la Kemas Lamipel rimane avanti. Coscione mostra le proprie doti in attacco e chiude una palla di prima intenzione, 12-15. La Sir alza il livello di gioco e si porta sotto, arrivando a -1 con un gran diagonale di Held. I Lupi combattono trovando ancora il doppio vantaggio con un altro attacco a buon fine di Mati. Anche Gatto si fa valere e ottiene il cambio-palla del 19-21. Due attacchi vincenti di capitan Colli da posto 4 scavano il solco e regalano alla squadra di Bulleri un set-point subito capitalizzato.

Secondo set. Nessuna variazione nei due sestetti. Perugia reagisce subito e si porta avanti 6-2. Parodi con una piazzata frena l’avanzata locale ma la Sir mantiene il break acquisito, provando la fuga con il turno in servizio di Solè. Kemas Lamipel tiene in cambio-palla ma non riesce ad ottenere break dal servizio e questo ovviamente rende difficile accorciare le distanze. A metà parziale il vantaggio della Sir è ancora + 4. Un doppio fallo di seconda linea ospite lancia gli avversari sul 17-11. Candellaro a muro porta i suoi su 18-11, un gran muro a tre (chiuso da Colli) ferma Held e l’emorragia di punti. E’ solo un momento perché una Sir ispirata, efficace in contrattacco, non lascia respirare i Lupi. Nel finale, Cargioli trova l’attacco al centro per il 22-15, Parodi beffa il muro a porta i Lupi a quota 16. Gatto sbaglia il servizio, sull’azione di cambiopalla ancora Cargioli per il 23-17. Solè porta i suoi al primo match-point 24-17, chiude Candellaro al secondo tentativo.

Terzo set. La frazione inizia con i sestetti invariati. Qualche errore di troppo al servizio per la Kemas Lamipel, che si trova subito sotto (8-5). Perugia difende il + 3, i Lupi le provano tutte per rimanere agganciati al parziale. Una bella variazione di Held vale il 16-13 per i padroni di casa, Colli guida la riscossa con un mani e fuori. Sul 19-17 i padroni di casa mettono in rete il servizio. Bulleri prova Brucini dai nove metri per Mati, sull’azione seguente Ben Tara mette fuori il diagonale e la Kemas Lamipel pareggia, 19-19. Ancora Brucini e grandissimo muro di Cargioli, 19-20. Solè guadagna il 20-20, poi Gatto mette fuori di pochissimo da posto 2. Sir avanti. Ci pensano Cargioli e Parodi a riportare avanti i Lupi. Ben Tara e Parodi si rispondono con delle gran soluzioni in attacco, 23-23. Ace di Parodi per il match-point biancorosso, chiude Colli in attacco, 23-25.

Quarto set. Lorenzetti presenta Toscani per Colaci, Bulleri dà ancora campo ai protagonisti del terzo parziale. Gli ospiti, galvanizzati dal buon gioco del parziale precedente, continuano a spingere. La squadra di Bulleri è in fiducia e si porta subito sul 3-7. Un turno di servizio di Colli porta i compagni sul 6-11. Brucini rileva Parodi, Russo dà fiato a Cargioli. Sul punteggio di 8-13 esce anche Coscione, rilevato da Giannini. Il muro di Perugia chiude su Brucini, ma lo stesso schiacciatore si riscatta subito giocando sulle mani di Ben Tara. Sul 12-14 spazio anche per Matteini: il “classe 2005” avvicenda Gatto nel ruolo di opposto. Perugia approfitta di qualche passaggio a vuoto dei biancorossi e impatta: 14-14. Bulleri completa i cambi inserendo Petratti, per Colli, e Gabbriellini, per Loreti. Il sestetto “green” offre una buona impressione e recupera il doppio vantaggio (15-17). Gran muro di Mati che nello scambio successivo dice la sua anche in primo tempo, 16-19. Il punto numero 20 è di Matteini. La squadra tiene il vantaggio con le unghie e con i denti, Brucini gioca sulle mani per il 19-23, poi allunga di poco il servizio. Ben Tara piazza un ace a 113 km/h, e mette in fila il secondo a…114 km/h. Sul 22-23 lo stesso opposto Sir mette giù la palla del pareggio, ma al quarto tentativo mette in rete. Il primo match-point Lupi è annullato, un’invasione e un ace subito consentono alla Sir di completare la rimonta e chiudere in pareggio: 2-2.

Sir Vim Susa Perugia-Kemas Lamipel S. Croce 2-2

Parziali: 20-25, 25-18, 23-25, 26-24

Sir Vim Susa Perugia: Candellaro 5, Held 6, Toscani, Ben Tara 24, Solè 15, Colaci, Tesone, Cassieri, Dionigi 5, Fiori 4, Severini, Fossa. All. Lorenzetti

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 2, Parodi 11, Brucini 4, Cargioli 10, Russo, Colli 11, Matteini 1, Petratti, Gatto 10, Giannini, Loreti, Mati 8. All. Bulleri.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa