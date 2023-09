Attivo il bike sharing a Lucca, RideMovi porta 500 mezzi

E’ stato lanciato e presentato nei dettagli dal sindaco Mario Pardini, dagli assessori Remo Santini, Paola Granucci e da Giacomo Minucciani dell’azienda RideMovi il servizio di bike sharing che coprirà il territorio comunale e sarà attivo a partire da questo pomeriggio (mercoledì 27 settembre).

La RideMovi, che si è distinta negli ultimi anni a livello europeo come riferimento per l’innovazione della micromobilità, conta oltre 30mila veicoli in tutto il continente e più di 3 milioni di download della app dedicata e porterà sul territorio comunale una flotta di 400 eBike e 100 Lite (biciclette a pedalata muscolare).

Un’azione proposta dall’assessore alla mobilità Remo Santini e dagli uffici competenti, volta a promuovere con nuove modalità l’utilizzo della bicicletta, quale veicolo alternativo per gli spostamenti brevi (tra i parcheggi e il centro storico, ma anche tra quartieri e frazioni) in maniera sostenibile per le persone e per l’ambiente. Sarà un servizio sperimentale rivolto principalmente ai lucchesi per un periodo di 6 mesi e prorogabile per altri 6, con obbligo di prelievo e rilascio delle biciclette presso stazioni virtuali predeterminate.

E’ previsto un implemento graduale delle bike RideMovi sul territorio, al fine di abituare la cittadinanza al servizio, alla presenza dei nuovi mezzi e per ben divulgare le corrette modalità di utilizzo.

Sull’intero territorio saranno attivi in totale 153 parking spot, per offrire possibilità di parcheggio in ogni area della città. Tra questi, 28 parking spot si trovano nelle immediate vicinanze del centro storico, mentre 25 all’interno delle Mura. Gli altri 100 parking spot saranno distribuiti sul resto dell’area urbana, in prossimità di punti strategici come fermate di autobus o stazioni ferroviarie.

Sono previste tariffe promozionali di lancio: eBike (1 € allo sblocco + 0,15 € al minuto); Lite (sblocco gratuito + 0,75 € ogni 20 minuti). Per quanto riguarda le tariffe a consumo e gli abbonamenti, questi sono invece i piani:

eBike

- 1 € allo sblocco + 0,25 € al minuto

- pacchetti minuti: 25 minuti – 4,99 €; 45 minuti – 7,99 €; 90 minuti – 14,99 €;

- MoviPrime: 12,99 € al mese, sblocco gratuito + 1,50 € per 15 minuti

Lite

- sblocco gratuito + 1,25 € per 20 minuti

- abbonamenti: 1 mese – 12,99 €; 3 mesi – 29,99 €; 12 mesi – 71,99 €;

- MoviPrime: 12,99 € al mese, sblocco gratuito + 0,50 € per 120 minuti

Non sono previste stazioni fisiche per il prelievo e riconsegna delle bici, potendo le stesse essere lasciate nelle relative “stazioni virtuali”, individuate tramite sistemi di posizionamento GPS e smartphone con cui si attiva e cessa il servizio e che permettono una diffusione territoriale più estesa e capillare rispetto al bike sharing a postazione fissa. “Una innovativa forma di gestione del bike sharing – hanno commentato gli assessori Santini e Granucci - che consentirà una riduzione dei costi di gestione e pertanto non richiede sostegno pubblico per il suo avvio ed esercizio, configurandosi di fatto come un servizio di mercato, con tariffe e abbonamenti per gli utenti. Proseguiamo così la scrupolosa programmazione che ci vede impegnati verso una mobilità sempre più green e sostenibile”.

Il servizio sarà svolto in un’area operativa ben calibrata rispetto alle caratteristiche del tessuto urbano di Lucca, dell’ordine di circa 10 km dal centro storico della città, in modo da poter fornire un servizio accessibile a quanti più utenti possibili, con lo scopo di includere piccole porzioni di aree periferiche del centro abitato collocate lungo direttrici viarie rilevanti oppure in prossimità di specifici punti di interesse, tra i quali i parcheggi più rilevanti per la mobilità cittadina.

