Cisterna si ribalta a Montecatini Val di Cecina, impedito lo sversamento nel fiume

Incidente stradale nel comune di Montecatini Val di Cecina, lungo la SS68 al km 14.100. Nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo pesante che trasportava una cisterna contenente "soluzione acquosa di cloruro ferrico", la quale ribaltandosi ha perso parte del suo carico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saline di Volterra, i carabinieri per i rilievi dell'incidente, l'Arpat a tutela dell'ambiente e l'Anas. Il conducente del mezzo è rimasto ferito. I vigili del fuoco, con il supporto del personale NBCR, Nucleare Biologico Chimico Radiologico, sono intervenuti per impedire che la sostanza si potesse riversare nel fiume Cecina, eseguendo operazioni di travaso della sostanza in un'altra cisterna. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.