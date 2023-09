Fortissimissimo Metropolitano, concerto gratuito a Empoli con il Quartetto Ixia

Un nuovo appuntamento nel segno della grande musica firmato "Fortissimissimo Metropolitano", rassegna promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze. La data da segnare in agenda è quella di domenica 1 ottobre 2023: sul palco della sala teatro Il Momento di via del Giglio 59, a Empoli, i riflettori si accenderanno sul Quartetto Ixia (Pavlos Misirlis e Emma Pancini violini, Eleonora Falchi viola, Andrea Abategiovanni violoncello) con Amedeo Verniani al contrabbasso. In programma i Quartetti n. 1 e n. 2 di Rachmaninov e il Quintetto n. 2 in sol maggiore, op. 77 n. 2 di Dvořák.

L'ingresso all'evento è gratuito come del resto tutta la rassegna che si concluderà domenica 8 ottobre con il recital pianistico di Matteo Cabras: il programma comprende Bach (Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992), Mozart (Sonata n. 9 in re maggiore, K. 311), Liszt (Réminiscences de Norma) e Debussy (Ballade, Kapustin Variazioni, op. 41).

I biglietti per assistere ai concerti sono gratuiti e prenotabili online sul sito degli Amici della Musica a questo link . Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, inviando una mail all'indirizzo csmfb@centrobusoni.org oppure chiamando i numeri 0571 711122 o 373 7899915.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa