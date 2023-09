Condannato a undici anni, è in giro per la Valdinievole

La polizia in Valdinievole ha arrestato un cittadino tunisino di 50 anni. L’uomo è stato controllato sulla pubblica via a Ponte Buggianese e da approfonditi accertamenti è emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. In virtù di questo ordine di carcerazione l’uomo deve scontare 11 anni, 6 mesi e 22 giorni oltre al pagamento di una multa di 61.085,23 euro per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della redazione degli atti di rito, è stato tradotto portato in carcere.