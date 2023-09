Elezioni Montespertoli, il sindaco uscente Mugnaini chiamato a ricandidarsi con il Pd

Alessio Mugnaini sarà il candidato sindaco per il Pd a Montespertoli, tentando il bis alle elezioni 2024. Lo conferma il diretto interessato con un post su Facebook, dicendo che l'assemblea locale del Pd ha chiesto formalmente la ricandidatura e che lui ha accettato. Non era mai stata messa in dubbio la decisione e non erano stati fatti nomi alternativi, per cui il Pd punta ancora su Mugnaini.

"Montespertoli è casa, è il posto del cuore e ogni giorno ho provato a mettermi a disposizione di questa comunità non risparmiando energie e tempo, se ho potuto farlo è perché con me c'è una squadra che fatica e che sogna insieme.

Mi rimetto a disposizione di questa squadra, di tutto il centrosinistra e di Vivo Montespertoli cercando di costruire il futuro di un progetto che sia il più condiviso possibile e che esprima il meglio della nostra società.

Sono stati anni lunghi e difficili, con imprevisti come la pandemia ma con tanti cantieri aperti (il Polo della Salute, il Polo 0-6, le opere sulle strade e sulle frane per esempio) e con tanti progetti iniziati.

Tante cose le abbiamo fatte, altre le abbiamo iniziate, su altre siamo più indietro. E' normale che sia così. Ora è il momento di riscrivere idee e proposte per la Montespertoli che sarà, lo faremo insieme in questo autunno e spero che tanti di voi vogliano dare il proprio contributo perchè solo con il contributo di tante persone possiamo tirare fuori le proposte migliori. Abbiamo davanti a noi un cammino impegnativo ma insieme riusciremo a farlo".