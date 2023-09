I Marinai Motociclisti alla Rsa di Calambrone per una merenda insieme

Una giornata interamente dedicata ai motori alla RSA 'Madonna della fiducia' di Calambrone (PI). Sabato 30 settembre, infatti, il Club Marinai Motociclisti farà visita ai nonni della struttura gestita da cooperativa sociale elleuno a bordo dei propri bolidi a due ruote per una speciale "giardinomerenda".

Appuntamento alle ore 16, quando i membri del Club arriveranno a Calambrone con i loro destrieri per poi riempire il giardino della RSA con il potente rombo dei motori. Un'opportunità unica per i nonni e per i parenti che li accompagneranno, perché avranno non solo l'occasione di ammirare da vicino una selezione di moto di ogni genere, ma anche di salire a bordo di alcune di esse per un giro in compagnia degli esperti 'riders' in un momento che regalerà sicuramente sorrisi ed emozioni indimenticabili.

Seguirà quindi una deliziosa merenda offerta dalla RSA e un momento di convivialità e aggregazione: i nonni e i motociclisti potranno rinfrescarsi e nel frattempo socializzare, scambiare racconti e curiosità con gli appassionati del mondo delle due ruote.

Il saluto del Club sarà ancora più unico e arriverà direttamente attraverso il rombo dei motori, che si accenderanno per un’ultima volta nel giardino della RSA per omaggiare tutti coloro che hanno partecipato all'evento.

Il Club Marinai Motociclisti nasce con l'intento di riunire i Marinai, in servizio e non, il personale di altre Forze Armate e dell'Ordine e simpatizzanti della Marina Militare, che condividono la stessa passione per le moto e che potranno fregiarsi del titolo di "motociclisti", non più in uso. Il Club non è affiliato né collegato a nessuna Associazione sportiva, politica o militare.

Fonte: Ufficio Stampa